Los números de Carli Lloyd en 300 partidos con la Selección Femenil de Estados Unidos

La Selección de Estados Unidos domina ampliamente el futbol femenil a nivel internacional. Para conseguir esta hegemonía, cuenta con jugadoras históricas como Carli Lloyd.

Esta mediocampista acaba de alcanzar los 300 partidos con su país y su palmarés es impresionante: desde Copas del Mundo, pasando por Juegos Olímpicos e incluso los torneos amistosos más importantes del mundo.

300 caps for @CarliLloyd! Another massive milestone in an already legendary career 🇺🇸⚽️ #Carli300 pic.twitter.com/tnzR5GvJnm

— U.S. Soccer WNT (@USWNT) April 10, 2021