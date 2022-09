¿Traición? Nyck De Vries dejaría a Mercedes para correr con AlphaTauri en Fórmula 1

Los asientos en la Fórmula 1 son muy codiciados y los pilotos aceptan ciertos sacrificios por tener uno. Nyck De Vries lleva varios años esperando una oportunidad, y aunque esta parece estar muy cerca, no sería con el equipo que todos pensábamos.

El piloto de Mercedes en Fórmula E ya debutó en el Gran Circo durante el Gran Premio de Italia, al tomar el auto de Alex Albon. De Vries corrió con Williams, ya que es piloto de reserva en este equipo y también en Mercedes.

Sin embargo, su primer año completo en Fórmula 1 podría llegar con AlphaTauri, el hermano menor de Red Bull. La salida de Pierre Gasly es una gran posibilidad, por lo que Helmut Marko y compañía están en busca de un compañero para Yuki Tsunoda.

Lo que sabemos sobre la posible llegada de Nyck De Vries a AlphaTauri

La parrilla de la Fórmula 1 para 2023 todavía no queda definida. Alpine tiene un asiento vacío tras la salida de Fernando Alonso y la llegada de Oscar Piastri a McLaren; no obstante, todo indica que Daniel Ricciardo no es opción para el equipo que solía ser Renault y sus ojos están en Pierre Gasly.

El piloto francés no encontró una segunda oportunidad en Red Bull, así que el cambio de aires tiene mucho sentido. Peeero la cosa se puso buena cuando Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca, aceptó que la salida de Gasly se puede dar pronto.

La primera opción no era Nyck De Vries, sino abogar ante la FIA y la Fórmula 1 para que le dieran la súperlicencia a Colton Herta. Al no lograrlo, el nombre del campeón de la Fórmula 2 apareció en el radar.

El debut de Nyck De Vries con Williams fue espectacular, incluso sumando puntos. Así que llamó la atención fuera de los equipos con los que trabaja y si todo sale bien, será uno de los novatos en la próxima temporada.

“Este viernes, Motorsport-magazin reveló que el neerlandés fue visto en la empresa de Helmut Marko, en Austria. AutoHebdo confirmó la información y ambos habrían acordado la llegada del piloto de 27 años a AlphaTauri a partir de la próxima temporada“, publica el sitio web de AutoHebdo.

Además, si esto se concreta, habría dudas en Williams. Nyck De Vries era el candidato principal para reemplazar a Nicholas Latifi, pero su salida todavía no es un hecho y se desconoce si renovará contrato para 2023.

