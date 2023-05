Dicen por ahí que los cambios siempre son positivos, pero seguramente Nyck de Vries no estaría de acuerdo esta vez. Se dice y se cuenta que nomás le está calentando el asiento a Daniel Ricciardo en AlphaTauri y muy pronto tendría que dejárselo.

Como seguro sabes, AlphaTauri es la hermana menor de Red Bull, por lo que la posibilidad de que Ricciardo conduzca su monoplaza no es nada descabellado. ¿Pero como así que tomando el lugar de Nyck de Vries?

Ricciardo tomaría el lugar de Nyck de Vries en AlphaTauri / Foto: Getty

La nada agradable temporada de Nyck de Vries con AlphaTauri este 2023

Nyck de Vries quedó en el lugar 14 en el Gran Premio de Baréin al inicio de la temporada 2023, misma posición que ocupó en el GP de Arabia Saudita. Para Australia cayó un lugar más al terminar en el puesto 15, pero sin terminar la carrera.

Azerbaiyán fue su peor Gran Premio. Nyck de Vries no terminó el circuito de Bakú tras perder el auto en la vuelta 10 (un incidente que benefició a Checo Pérez para ganar esa carrera). Para el GP de Miami se rezagó hasta la posición 18 tras largar desde el cajón 15.

Es el único piloto junto a Logan Sargeant que tiene 0 puntos en la presente temporada, y si bien el ser novato podría justificar su desempeño, verlo en el último lugar del campeonato de pilotos y con tantos problemas para terminar las carreras o mantener un puesto comenzarían a colmar la paciencia de su escudería y de Red Bull.

¿Como que Daniel Ricciardo tomaría su lugar en AlphaTauri

Es por todo lo anterior que sus carreras en el monoplaza de AlphaTauri podrían estar contadas este 2023. Daniel Ricciardo, en su papel de piloto de reserva de Red Bull, podría tomar su asiento tras el Gran Premio de España. O al menos eso dicen los rumores.

Según reportes de Autosport, nada menos que Helmut Marko le habría puesto un ultimátum al piloto neerlandés. Dependiendo de su desempeño en las próximas tres carreras, se determinará si se queda como uno de los dos pilotos de AlphaTauri o si Daniel Ricciardo toma su lugar.

Hablamos del Gran Premio de Emilia-Romagna (21 de mayo), el GP de Mónaco (28 de mayo) y el mencionado Gran Premio de España en Barcelona (4 de junio).

¿De dónde surge el rumor?

Ricciardo anduvo recientemente en las instalaciones de AlphaTauri, por lo que el rumor creció. Sin embargo, Daniel sólo estuvo ahí para actividades relacionadas con su rol de piloto reserva.

La realidad es que se ve difícil un cambio así considerando la juventud de Nyck de Vries. Red Bull no lo sumó a sus filas en AlphaTauri para darle sólo unas cuantas carreras y quitarle el asiento en caso de no conseguir resultados en unos cuantos meses. Llegó pensando a futuro, no para ser campeón este año.

Sólo el tiempo dirá, pero la verdad luce complicado el susodicho cambio.