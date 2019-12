Oficial: Carlo Ancelotti regresa a la Premier League como DT del Everton

Uno de los movimientos más interesantes que se venían manejando en el mercado de invierno por fin se hizo oficial. Luego de dejar al Napoli hace algunos días, Carlo Ancelotti se ha convertido oficialmente en el nuevo DT del Everton, por lo que su aventura en la Premier League inicia ahora.

Los malos resultados y una racha de casi 10 partidos sin ganar en la Serie A, dejaron a Carlo Ancelotti sin empleo pese a que calificó al Napoli a Octavos de Final de la Champions League tras golear al Genk.

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R

— Everton (@Everton) December 21, 2019