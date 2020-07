Maratón de Chicago 2020 queda cancelado debido al coronavirus

La pandemia de coronavirus sigue afectando en gran medida al deporte (así como a otros rubros de la vida diaria). Hace unos días se confirmó que el Maratón de la CDMX quedaba cancelado por el COVID-19 y este lunes se confirmó que el Maratón de Chicago 2020 tendría el mismo destino, pues al no haber condiciones idóneas para competir, lo mejor será dejarlo para el año siguiente.

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus muchos deportes han tenido que aplazar o cancelar sus actividades planeadas para este año; futbol, box, beisbol, automovilismo y obviamente, el atletismo no estaría exento de ello, por lo que el Maratón de Chicago 2020 se suma a la lista de eventos que quedan pendientes para el 2021.

A través de un comunicado fue como las autoridades del Maratón de Chicago anunciaron que el evento quedaba cancelado ya que no querían poner en riesgo la integridad y salud de los cientos de participantes que se reunirían en las calles de la ciudad.

El evento estaba pactado para el próximo domingo 11 de octubre pero ahora ya no podrá correrse, pues la pandemia ha obligado a las autoridades a tomar la difícil decisión de dejarlo para el 2021.

The 2020 Bank of America Chicago Marathon, scheduled for Sunday, October 11, and race weekend activities have been canceled by event organizers and the City of Chicago in response to the ongoing public health concerns brought on by the coronavirus pandemic. pic.twitter.com/ASTBlFbIEX

— Chicago Marathon (@ChiMarathon) July 13, 2020