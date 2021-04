On, la marca de tenis que patrocina a Roger Federer y trabaja como Netflix

¡Increíble! On es una marca de zapatos deportivos que patrocina a Roger Federer, pero también busca revolucionar desde los diseños, hasta la manera de adquirir tenis.

La empresa fue fundada en 2010 en Zúrich, Suiza. Desde entonces, creció con el firme objetivo de “cambiar el mundo del running” y se internacionalizó con tiendas en más de 50 países.

Con el pasar de los años, han aparecido nuevos y diferentes modelos. Sin embargo, ahora se creó un nuevo método de compra y producción de tenis, que funciona como si se tratara de una membresía de Netflix u otra plataforma similar.

Se trata del modelo Cyclon, que puede adquirirse por 35 francos suizos al mes (763 pesos mexicanos). El punto de pagar una mensualidad, es que tu clóset nunca se quedará sin este par de zapatos.

“Este es Cyclon. Y este es el tenis deportivo que nunca vas a poseer. No, en serio, no puedes tenerlos. Bueno, no por siempre porque vamos a necesitarlos de regreso“, explica la presentación de los tenis.

Proving that products can be both sustainable and high-performing, Cyclon is all about helping the running industry clean up for the environment. We’re honored to have the world’s biggest sporting fair, ISPO, recognize Cyclon with two awards. Find out more https://t.co/5ujUe9SHwB pic.twitter.com/OCwWFBdjEc

— On (@on_running) February 3, 2021