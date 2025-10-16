Lo que necesitas saber: Osmar Olvera ganó 8 medallas en total este 2025, entre Copas del Mundo y el Mundial de Singapur

Osmar Olvera ha demostrado más de una vez que es uno de esos atletas que no le tienen miedo a ningún rival y uno de los mejores del mundo. Y para muestra tenemos su nominación como “Atleta del año” nada menos que por parte de World Aquatics. ¡Eso!

Osmar Olvera, medalla de oro en Singapur / Fotografía vivirsinlimitesmx vía @conadeoficial

Osmar Olvera es nominado a “Atleta del año” por World Aquatics

Se trata de la segunda nominación a “Atleta del año” para Osmar Olvera, pues también lo nominaron en 2023. El mexicano se encuentra en una lista de cinco clavadistas que son candidatos a llevarse el reconocimiento, y sí, otra vez compite entre chinos:

Cassiel Rousseau (Australia) – Campeón mundial en 10m.

Yuan Cao (China) – Ganó dos medallas en 2025.

Zongyuan Wang (China) – Ganó dos medallas en 2025.

Oleksii Sereda (Ucrania) – Subcampeón mundial en 10m.

Osmar Olvera (México) – Oro en trampolín de 3m derrotando a los chinos y ganador de 8 medallas en total este 2025.

Foto: @world_aquatics

Osmar Olvera y un 2025 para el recuerdo

Desde que Osmar Olvera y Juan Celaya ganaron oro en la Copa del Mundo de clavados sincronizados en abril, sabíamos que sería un 2025 brutal para él. Fue la primera de cuatro medallas que Osmar sumó en Copas del Mundo, junto a dos de plata en 3m sincronizados en Windsor, y el bronce en 3m sincronizado mixto en Beijing.

Después se presentó en el Mundial de Singapur 2025 con esa mentalidad ganadora que lo caracteriza y se colgó tres medallas de plata y un oro. ¡Ocho medallas en total este año!

Y claro, ese oro lo consiguió superando a los clavadistas chinos que siempre se llevan todo: “Es un sueño hecho realidad. Trabajé muy duro, llevo 17 años en este deporte y hoy lo logré. Prometo seguir así hasta Los Ángeles 2028″, dijo tras subir a lo más alto del podio.

Foto: @MLosAngeles2028

No olvidar que Osmar venía de ganar dos medallas en París 2024, dejando claro que la ambición por seguir conquistando triunfos no se le agota.

Tú puedes ayudar a que Osmar Olvera sea nombrado “Atleta del año”

Aunque el peso de la decisión recae principalmente en el Comité de Nominaciones de World Aquatics, es posible echarle una mano a Osmar Olvera para ganar esta nueva competencia.

Solo hay que seguir las redes de World Aquatics (aquí el enlace) y, cuando suba a sus historias a los nominados, darle Like, Me Gusta o Corazoncito (como lo conozcas) a la historia donde aparezca el nacido en la Ciudad de México.

El ganador se elegirá tomando en cuenta tanto los votos de la afición, como el de quienes integran el Comité de Nominaciones. Viendo los resultados de cada clavadista, la verdad es que por acá creemos que Osmar Olvera es quien merece el reconocimiento, no solo por ser mexicano. ¿O tú qué opinas?