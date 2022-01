Enrique ‘Perro’ Bermúdez y Paco Villa, dos de las voces más respetadas de Televisa (TUDN), sorprendieron a propios y extraños al publicar en sus redes sociales un mensaje para disculparse públicamente por criticar la gestión de Santiago Baños al frente de la directiva del América ¿Les habrá tocado regaño de los altos mandos?

“Ofrezco una sincera disculpa al Club América y a su directiva y en especial a Santiago Baños por las opiniones personas expresadas el día de ayer”, indica el mensaje de ambos comentaristas, así, igualito.

“Antes de dar nuestra opinión en el show no le preguntamos al club ni le dimos la oportunidad de dar su posición con respecto a las necesidades de jugadores y las negociaciones que pueda estar llevando la directiva durante la ventana de contrataciones”, continúa el mensaje en ambas cuentas.

Ofrezco una sincera disculpa al Club America, a su directiva y en especial a Santiago Baños, por las opiniones personales expresadas en el día de ayer. Antes de dar nuestra opinión en el show no le preguntamos al Club ni le dimos la oportunidad de dar su posición… (1/3) — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) January 23, 2022

¿Qué dijeron Paco Villa y el ‘Perro’ Bermúdez?

Si re preguntas qué dijeron Paco Villa y el ‘Perro’ Bermúdez, acá te lo contamos. Resulta que uno de los programas de TUDN, al lado de Enrique Borja, los narradores criticaron el hecho de que las Águilas no puedan cerrar el fichaje de un extremo por derecha desde hace casi un año, tras la llegada de Santiago Solari.

“Todo el mundo está contratado a jugadores que terminan contrato y el América no puede”, dijo Paco Villa. “¿O no tienen lana o la directiva no funciona?”, cuestionó Bermúdez.

“No funciona Baños, ¿verdad?”, preguntó Villa a Enrique Borja, que salió más listo y evitó tirarle al directivo al equipo que es propiedad de Televisa. Esta situación habría generado molestia en la directiva del América.

Del América no van a estar hablando mal

Las disculpas de los dos narradores no hicieron otra cosa más que viralizar la situación y los comentarios, que de otra manera, tal vez hubieran pasado desapercibidos.

En redes sociales, aficionados se han expresado en contra de las narraciones y comentarios en los juegos del América, pues éstos suelen ser tendenciosos para hablar bien (o no tan mal) del equipo de casa.