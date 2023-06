A Checo Pérez le urgen unas vacaciones y un descanso del volante, porque nada más no ve una en Fórmula 1. En la qualy 2 del Gran Premio de Austria fue eliminado.

Ya son varias las qualys en las que queda eliminado o tiene que abandonar, ya sea por el tema de malas estrategias o por errores puntuales que afectan al piloto mexicano.

Para Checo Pérez será la cuarta carrera consecutiva en la que tendrá que buscar puntos tras una pésima sesión de clasificación, es por eso que el parón de temporada ya es una necesidad en su presente.

Checo Pérez en la clasificación del GP de Austria / Foto: Getty Images

No son los mejores momentos para Checo Pérez con Red Bull, porque entre que Max Verstappen sigue enfilándose a su tercer campeonato y que la presión por los dirigentes de la escudería, el mexicano no está enfocado.

Checo Pérez largará en la posición 15, algo que ya se le está haciendo recurrente y en una carrera jugando de local por Red Bull, deberá remontar gacho para impresionar a sus jefecitos.

¿Checo Pérez puede quedar fuera de Red Bull tras su mal momento en Fórmula 1? – Foto: Getty Images

¿Qué pasó y qué dijo Checo Pérez?

Para mala suerte del piloto mexicano, superó los límites de la pista y como eso no se debe de hacer, tuvo que ser eliminado en la qualy 2 del Gran Premio de Austria.

“No me siento bien, no estoy al 100 por ciento, pero aun así tenía un gran auto para tener una muy buena calificación, pero desafortunadamente este sistema que no considera nada”, dijo Checo Pérez.

“Me estaba saliendo porque estábamos teniendo un problema de comunicación, pensábamos que era en la curva 9, pero era en la entrada a la 10”, explicó el piloto.

“Tomé mis precauciones, pero en la última parte de la calificación venía en una buena vuelta y de la nada me sale (Alex) Albon, pierdo el agarre y me salgo. Es un sistema tan malo que no tienen para considerar lo que pasó hoy”, agregó Checo Pérez.

Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá / Foto: Getty Images