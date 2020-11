La jornada 17 de la Liga MX ya está en marcha y de los primeros duelos que presenciamos fue el del América vs Juárez, mismo que terminó en empate a 1 luego de que Henry Martín consiguiera la igualada. Miguel el ‘Piojo’ Herrera comentó que fue un buen juego, que hicieron lo suyo pero no se va satisfecho ya que pudieron ganar este encuentro.

El América le dio descanso a algunos de sus jugadores titulares pensando en la liguilla, pues las Águilas son uno de los 4 equipos que consiguieron su pase directo. El ‘Piojo’ Herrera está consciente de esto pero pese a todo, sabe que le falto intensidad y certeza a su equipo.

¿Qué dijo el ‘Piojo’ Herrera tras el empate entre el América y Juárez?

De acuerdo a declaraciones dadas en conferencia de prensa, Miguel el ‘Piojo’ Herrera no se fue feliz del campo de Juárez ya que como ya se dijo, sabe que el resultado no fue lo mejor. Darle descanso a algunos jugadores era obligatorio para él pero sabe que pudieron sacar la victoria.

“No me voy contento pero sabíamos que teníamos que darle descanso a algunos jugadores porque los había exigido más. Los que jugaron, bien, faltó ser más certeros para obtener el resultado, pero así es el futbol”, dijo el ‘Piojo’ Herrera.

🎙 Miguel Herrera “No contento, pero tenía que darle descanso a algunos jugadores. Los que jugaron bien y nos faltó ser más certeros”. pic.twitter.com/n2kxlRrhXO — PressPort (@PressPortmx) November 7, 2020

El ‘Piojo’ Herrera sabe que no jugaron mal pero una ‘distracción’ fue la que les provocó el gol en contra, por lo que sólo tendrían que corregir algunos detalles para entrar enfilados a la liguilla.

“Jugamos un buen primer tiempo, por ahí sólo tuvimos una distracción y ellos la aprovecharon, eso nos dificultó encontrar espacios. Fuera de eso no me desagradó el equipo”, mencionó el ‘Piojo’ Herrera.

Finalmente el ‘Piojo’ Herrera comentó que ahora que tendrán ‘un tiempo libre’ tras haber conseguido el pase directo a la liguilla, corregirán esos errores para afrontar de la mejor forma esta fase final.

“Vamos a entrar bien a la Liguilla, aunque debemos mejorar varios aspectos. Tenemos tiempo para hacerlo, tengo un plantel amplio y todos mis jugadores han respondido para tenernos aquí, ya calificados”, sentenció el ‘Piojo’ Herrera.