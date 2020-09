La jornada 10 de la Liga MX ya comenzó y para cerrar la jornada sabatina vivimos un duelo intenso entre el América y Toluca, partido que terminó en empate a 1 gol y donde las Águilas no pudieron con la peor defensiva del torneo. El ‘Piojo’ Herrera, fiel a su estilo, habló luego del partido y confesó que las desconcentraciones y las jugadas a balón parado, siguen haciendo que pierdan puntos.

El América peleaba el liderato general del torneo ante Cruz Azul, Pumas e incluso el León. Con el empate, las Águilas durmieron como líderes del Apertura 2020 pero al final de la jornada podrían bajar hasta el cuarto lugar, dependiendo el resto de los resultados. El ‘Piojo’ Herrera sabe que esto pudo ser diferente de haber obtenido una victoria.

Las palabras del ‘Piojo’ Herrera tras el empate entre América y Toluca

En conferencia de prensa luego del partido, el ‘Piojo’ Herrera habló de lo que han significado las desconcentraciones en el América, pues en este torneo ya son un par de jornadas que los terminan afectando y haciendo que pierdan puntos, por lo que aunque no resta mérito a lo hecho por el Toluca, sabe que pudo haber sido una historia distinta.

“Ellos vienen a hacer su trabajo para no perder, para no tener otra derrota y nosotros seguimos trabajando la pelota al máximo pero siguen las distracciones, las desconcentraciones nos siguen haciendo daño. Seguiremos trabajándola, la verdad es que el equipo se pone arriba al marcador y cuando mejor manejábamos la pelota ellos se encuentran el resultado”, confesó el ‘Piojo’ Herrera.

El ‘Piojo’ Herrera sabe que las jugadas a balón parado siguen siendo su ‘némesis’, pues una buena cantidad de los goles en contra que llevan hasta el momento, se han producido de esta forma, por lo que espera que su saga defensiva maneje mejor estos balones.

“Nos están haciendo daño a balón parado y ahí no es que sea un defensa que de repente pierde una marca; alguien se distrae y tenemos tan mala suerte que cae la pelota justo donde está la distracción y nos están haciendo daño. Son circunstancias en las que tenemos que seguir concentrados, no pasa porque la defensa este mal sino porque defensivamente no estamos manejando mejor la pelota parada”, dijo el técnico del América.

Finalmente el ‘Piojo’ Herrera aseguró que durante la semana estará practicando este tipo de jugadas a balón parado para evitar que les sigan haciendo daño pues ya no pueden dejar ir más puntos en el camino, por lo que espera que no se repita en lo que reste del torneo y que las distracciones se presenten.

“Vamos a poner mayor concentración y seguir trabajando. No encuentro como resolver problemas si no trabajo, entonces seguiré repitiendo y encontrare la fórmula para que el equipo no se distraiga”, sentenció el ‘Piojo’ Herrera.