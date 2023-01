Patrick Mahomes es un QB bastante experimentado, a pesar de su corta edad, pero eso no significa que no esté dispuesto a recibir consejos y más, cuando vienen del mismísimo GOAT.

Así es, quién en su sano juicio le diría que no a un consejo de Tom Brady sobre alguna situación que tenga que ver con los emparrillados, NFL o postemporada.

Tom Brady, el GOAT de la NFL – Foto: Getty Images

Más sabe el diablo por viejo, que por diablo. Y Tom Brady ha jugado infinidad de partidos de playoffs como el que enfrentará Patrick Mahomes y sus Chiefs ante los Bengals.

Porque, aunque los Chiefs están por convertirse en una dinastía, siguen teniendo muchos problemas cuando se trata de enfrentar a Joe Burrow y los Bengals, porque tienen récord perdedor.

Aunque usted no lo crea, los todopoderosos Chiefs de Patrick Mahomes, son prácticamente hijos de los Bengals. De los últimos tres partidos, han perdido los tres, eso incluye la Final del Conferencia de la temporada pasada.

Patrick Mahomes perdió su último partido de Final de Conferencia ante Bengals – Foto: Getty Images

Tom Brady y sus consejos a Patrick Mahomes en un partido importante

Esta semana, Patrick Mahomes dio una entrevista a los medios de comunicación y habló sobre las conversaciones que tiene con Tom Brady y los consejos que le da para este tipo de partidos.

“Hablé un poco con Tom, ahora tengo una buena relación con él. Me da muchos consejos. ¿Por qué no querrías aprender del GOAT, hombre? Cada vez que alguien así quiera darme un consejo, lo aceptaré“, dijo el QB de Chiefs.

Portada del Madden 22 con Patrick Mahomes y Tom Brady como protagonistas – Foto: Twitter (@Xbox)

Sólo que, esos consejos que le dio Tom Brady, los guardará en la chistera Patrick Mahomes, por lo que no dio ni una pistita sobre qué le dijo. Así, los Bengals no lo sorprenderán… otra vez.

Pero estos halagos mutuos no se quedaron ahí, porque Tom Brady habló en su podcast sobre Patrick Mahomes y no se cansó de echarle flores, así que, podemos adivinar que los favoritos del GOAT no son los Bengals.

“Es un tipo duro y le dije esto la otra noche. De eso están hechos los campeones al final del día. Realmente respeto a Patrick por cómo salió en la segunda mitad y lo que estaba cuando fue sacado por el entrenador Reid“, dijo el GOAT.

Patrick Mahomes aún no consolida una dinastía con los Chiefs – Foto: Getty Images