Que tiemblen Cincinnati, pues Patrick Mahomes jugará contra Bengals pese a lesión en la Conferencia Americana y de paso cobrar cuentas pendientes ante Joe Burrow, quien dejó fuera los Kansas City Chiefs del Super Bowl en 2022.

Mahoes sufrió una lesión, que es un esguince en el tobillo, durante el juego de la ronda divisional contra los Jaguars, en una jugada que prendió las alarmas, sin embargo el quarterback permaneció en el juego, en el cual los Chiefs se impusieron 27-20.

Patrick Mahomes jugará contra Bengals pese a lesión / Getty Images

Si pudo sostenerse en pie ante Jacksonville, era hasta cierto punto lógico que lo viéramos en el partido contra los Bengals. El quarterback confeso que jugó con mucho dolor en la ronda divisional, sin embargo tras unos cuantos días de reposo, está listo para jugar.

“He pasado por algunos días de tratamiento, algunos días de rehabilitación. Se siente bien hasta ahora. Me siento mejor de lo que pensé que me iba a sentir después del partido. Moviéndolo durante el juego, definitivamente dolió. Pero, después del partido, fui capaz de descansarlo. Me sentí en una mejor posición, y obviamente a la mañana siguiente, me sentí un poco mejor, y entonces he continuado mejorando a lo largo de la semana”, dijo el quarterback.

¿Cómo afecta la lesión de Mahomes?

Aunque Mahomes asegura que su recuperación va bien, es un hecho que no está al 100. Su tobillo no sanará en un par de días y esto lo obliga a él y al equipo a modificar el estilo de juego.

Con la limitante en el tobillo, se espera una defensiva aún más agresiva por parte de los Bengals, para tratar de frustrar los lanzamientos de Mahomes, quien necesitará una bolsa de protección más fuerte que nunca para no forzar ese tobillo o incluso exponerlo a otra lesión. Entre más protección tenga, más tiempo tendrá de lanzar sin girar de más ese tobillo y conectar principalmente con Travis Kelce.

Ya pasó ante los Jaguars. Mahomes jugó pocas veces fuera de la bolsa de protección después de la jugada de la lesión, y otra alternativa será apostar por los acarreos, así que probablemente Isiah Pacheco tenga más trabajo que nunca.

Y los datos duros

La verdad es que Patrick Mahomes es un QB diferente cuando está dentro y fuera de la bolsa de protección, pero que esto no los engañe, de ambas maneras es el mejor mariscal de campo de la NFL.

En el partido ante Jaguars, seis de los 12 pases que Patrick Mahomes lanzó antes de lesionares, fueron fuera de la bolsa de protección. Y tras regresar con su tobillo desconchabadito, tiró 18 pases, todos dentro de la bolsa.

Además, no sólo se trata de que mande pases dentro o fuera de la bolsa, porque es igual de bueno en ambos, pero sí afecta mucho su manera de lanzar porque con la lesión de tobillo, hace que tire los pases más rápido para no ser capturado.

Obviamente, sin tanta movilidad tiene que mantenerse dentro de la bolsa y eso hace que deba confiar de más en su línea ofensiva, pero también, no cargarles todo el peso y por eso, lanzar lo más rápido que se pueda.

Patrick Mahomes y la lesión Antes Después Pases completos-intentos 10-12 12-18 Intentos fuera de la bolsa de protección 6 0 Tiempo que tarda en lanzar el pase 3.1 segundos 2.6 segundos Rating de pasador 121.2 103.5

¿Cómo medir el impacto de Patrick Mahomes fuera de la bolsa en playoffs? Sencillo, en las últimas cinco postemporadas, se han lanzado 37 pases de anotación fuera de la bolsa.

Y 15 de ellos han sido solamente de Patrick Mahomes, el segundo en la lista es Josh Allen con cuatro. Básicamente, quitarle la movilidad a Mahomes es como quitarle a Steph Curry los tiros de tres puntos… la mayor parte de su juego.

