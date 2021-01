La pandemia retrasaría el debut de Checo Pérez con Red Bull en Fórmula 1

La pandemia que ha aquejado a todo el mundo debido al Covid-19, atacó en el 2020 con la cancelación de varios eventos deportivos al rededor del mundo y en este 2021 el panorama no pinta para nada bien. La Fórmula 1, que tenía planeado arrancar su temporada en marzo, podría ver frustrado este inicio y nosotros el debut de Checo Pérez con Red Bull.

La situación no pinta para nada sencilla, la primer carrera programada para el 21 de marzo en Melbourne, Australia; podría ser cancelada debido al coronavirus, tal como sucedió en la temporada pasada, donde la misma cede tuvo que ser suspendida por Covid-19.

En la temporada pasada reinó el caos, los primeros meses en los que se tenía contemplado el arranque fueron aplazados. La campaña 2020 arrancó hasta Austria el 5 de julio, 8 carreras tuvieron que ser canceladas previo a este comienzo.

Incluso, el Gran Premio de México programado para el 1 de noviembre de 2020, no pudo correrse. Ninguna fecha que incluía un país del continente americano pudo disfrutar de la Fórmula 1 como Brasil, Estados Unidos, y Canadá.

Temporada 2021 Fórmula 1

En una año que pintaba bien para los mexicanos y para Checo Pérez en especial, ya que marcaría su debut con la escudería Red Bull y podríamos ver al piloto azteca en una temporada de ensueño con mejores resultados que la campaña pasada en la que consiguió el primer lugar en Sakhir.

El año para la Fórmula 1 no ha comenzado nada bien, el piloto de McLaren, Lando Norris dio positivo a una prueba de Covid-19. El británico se encuentra aislado con síntomas menores en la ciudad de Dubái, lugar que eligió para vacacionar previo a un campo de entrenamiento con su escudería.

Se viene un año sumamente complicado para la Fórmula 1, en una temporada donde se planearon 23 carreras, un récord para este 2021, la pandemia ya está afectando el arranque de ésta. Aun se desconoce la postura oficial sobre si cancelará oficialmente el primer trayecto del año.

Retomando el tema de Australia, cede de la primera fecha contemplada. El rebrote en la ciudad de Victoria, de la que es capital Melbourne, ha obligado a que los protocolos por Covid-19 se extremen en la organización no sólo el tema de la Formula 1 sino también en otros deportes.

Australia tiene una situación complicada, el Covid-19 y sus nuevos brotes afectan no sólo al país de Oceanía sino también en Europa, más en el Reino Unido donde el gobierno ha cerrado vuelos con diferentes países y con 7 de los 10 equipos con sus instalaciones en la Gran Bretaña, hace más difícil el tema de la primera fecha de la nueva temporada.

En caso de que la pandemia no ceda, se cancelarían más fechas de este inicio de temporada, como sucedió en la 2020 y el arranque se daría, hasta mediados de años y más. La Fórmula 1 buscaría cedes alternas para las carreras que no se puedan cumplir y si el calendario permite, correr las que se quedaron pendientes, cosa que no es tan viable por el aumento a 22 carreras y el tardío inicio.