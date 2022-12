El 2022 cierra con una noticia más que increíble, porque Messi y Cristiano Ronaldo se podrían volver a enfrentar en el 2023… peeeeeeeeeeeeeero, ¿cómo puede ser posible?

Vamos a poner las cosas sobre la mesa, porque aunque parezca literalmente imposible porque uno juega en el PSG de Europa y el otro acaba de fichar con el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Así es, por si por las fiestas decembrinas no has estado al pendiente de las últimas noticias, sí, Cristiano Ronaldo dejó Europa para jugar en Arabia Saudita y la posible razón sea el sueldazo que cobrará.

Foto: Twitter (@AlNassrFC)

Pero bueno, la noticia importante es que en 2023 podrían volverse a ver las caras los últimos dos más grandes jugadores de futbol en la historia del deporte, sí, una vez más.

Ya los vimos enfrentarse entre ManUtd vs Barcelona, Real Madrid vs Barcelona, Juventus vs Barcelona y todo esto durante la décadas de los 2000’s, los 2010’s y ahora los 2020’s… hasta parecen destinados a coincidir eternamente.

Foto: Getty Images

El partido amistoso que enfrentaría a Messi con Cristiano Ronaldo en 2023

De acuerdo con información del periodista Achaf Ben Ayad, Messi y Cristiano se volverían a enfrentar -en el papel- cuando el PSG juegue un amistoso contra estrellas del Al-Nassr y el Al-Hilal en 2023.

Dicho encuentro enfrentaría al campeón del mundo argentino y al anotador en cinco mundiales diferentes, el próximo el 19 de enero, casi como regalo de reyes atrasado.

Foto: Getty Images

Se tiene tiempo suficiente para que los dos jugadores lleguen con sus clubes, porque CR7 reporta con el Al-Nassr el 2 de enero, tiempo suficiente para ponerse a tono con su equipo.

Mientras que, Messi debería regresar por las mismas fechas con el PSG y también tiene tiempo para ponerse a ritmo de juego, aunque con los compromisos de Champions League, puede que se le vea sólo unos minutos.

Este duelo sería histórico, porque posiblemente sea el último que Messi y Cristiano Ronaldo se enfrenten en una cancha de futbol, siendo el cierre de una rivalidad deportiva que marcó el futbol.

Foto: Getty Images