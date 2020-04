El día que Ronaldinho y Neymar protagonizaron el partido más épico en Brasil

El mundo del deporte tiene algunas historias que quizá ya no recordamos pero que vale la pena ‘desempolvar’. Hubo un día en el que Ronaldinho y Neymar nos brindaron uno de los partidos más épicos en Brasil y es que cuando se midieron el Flamengo y Santos, hubo una lluvia de magia que difícilmente vamos a olvidar. Un 4-5 en favor de ‘Dinho’ que no, no fue en un partido amistoso.

Todo sucedió el 27 de julio del 2011, cuando Ronaldinho ya estaba jugando en el Flamengo y se dirigía rumbo al retiro luego de tanta magia; Neymar recién estaba comenzando a destacar y sólo tenía 19 años de edad. Fue un duelo de experiencia vs futuro, leyenda vs heredero, crack vs crack.

Este duelo comenzó muy parejo pero poco a poco se fue en favor del Santos tras una soberbia actuación de Neymar, donde quiso demostrarle al mundo que era el mejor brasileño de la actualidad pero no contaba con la magia de Ronaldinho.

Santos comenzó ganando gracias a un gol de Borges al minuto 4, donde Neymar dio la primera asistencia. Al minuto 15’ una nueva asistencia de Neymar pero ahora de chilena y estando en el pasto, le dio el esférico a Borges quien marcaría su segundo de la noche. Un rápido dominio que se iba a acrecentar.

Tras una soberbia jugada, Neymar marcó el que quizá ha sido el mejor gol de su carrera, pues le dio el Púskas ese año, siendo el 3-0 en lo que parecía ser un baile al Flamengo de Ronaldinho… pero no sería así, pues ‘Dinho’ reaccionó y acortó distancias al minuto 28’, siendo el parteaguas de una épica remontada.

Thiago Néves marcó el 3-2 al minuto 31’ tras un gran centro por la banda y al 43’ Ronaldinho cobraría un tiro de esquina y le dio una asistencia a Deivid, quien puso el empate, regresó al Flamengo al partido y ahora sí, vendría lo mejor de ‘Dinho’.

En el segundo tiempo Neymar se volvió a imponer y muy rápido puso el 4-3 tras enfrentar mano a mano al portero pero el astro brasileño que marcó época en el FC Barcelona no se quedaría con las manos cruzadas.

]Marcó un gran gol de tiro libre al minuto 67’ y sobre el final, al 81’, le sirvieron el esférico con un pase corto; Ronaldinho se quitó a un jugador, remató a puerta, tuvo un poco de suerte, sí pero era el 4-5 en favor del Flamengo, marcando el final de un juego sumamente épico.

Este partido es considerado en Brasil como uno de los más ‘legendarios’ que existe pues no sólo hubo 9 goles y una remontada épica, sino que fue el mano a mano entre dos de los mejores brasileños que ha habido en la historia. Este duelo lo ganó Ronaldinho pero fue el parteaguas para que Neymar se encaminara a la grandeza.