4 de los partidos ‘más fríos’ en la historia de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana está de visita en Canadá como parte de las eliminatorias mundialistas de Concacaf rumbo a Qatar 2022. Contrario a lo que se pensaría, el principal protagonista no es un jugador de las selecciones, mucho menos sus directores técnicos.

El clima en Edmonton se llevó los reflectores, las críticas y hasta los cuestionamientos durante las horas previas al partido. No obstante, es un factor difícil de controlar que se ha presentado en diferentes momentos de la historia del futbol de México, que hoy recordamos.

Estadio #Iceteca 🥶🇨🇦

(let’s get that trending, eh?)

Edmonton! We’re counting on you to make this our Frozen Fortress tonight. You know what to do!#CANMNT #WCQ #ForCanada pic.twitter.com/TELcxdQHEY

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) November 16, 2021