Lo que necesitas saber: La Eurocopa inicia el 14 de junio y la Copa América el día 20

El verano de 2024 viene bien cargadito en cuanto a futbol se refiere con la celebración de la Eurocopa y Copa América y habrá días en los cuales tendremos hasta seis partidos, así que vayan armando sus planes, sobre todo en la chamba o en la escuela.

La Eurocopa inicia el 14 de junio, mientras que la Copa América se disputa a partir del 20 de junio. Ambos torneos finalizan el 14 de julio, así que será un mes completito con mucho, mucho futbol, y lo mejor del caso es que habrá varios partidos que se podrán ver en televisión abierta.

Todos los partidos de la Eurocopa serán transmitidos por SKY, servicio que puedes contratar con el paquete de prepago, pero Televisa se pondrá la del Puebla con 12 juegos que se compartirán en televisión abierta, incluida la final.

En tanto, los partidos de la Copa América completita por VIX Premium y Azteca Deportes (la app), pero también habrá juegos que se transmitirán por TUDN, Azteca 7 y Canal 5, entre ellos los juegos de la Selección Mexicana, pero si no quieres gastar en dos plataformas, acá te decimos qué partidos son los podrás ver en vivo en la tele abierta.

12 partidos de la Eurocopa en televisión abierta

La Eurocopa va a tener partidos bastante atractivos desde la fase de grupos, entre ellos el España vs Italia en el Grupo B o el Francia vs Países Bajos vs Francia en el Grupo D, aunque para estos juegos sí hay que contratar el servicio de Sky, pues Televisa transmitirá otros juegos, entre ellos el de inauguración entre Alemania y Escocia.

Grupos de la Eurocopa 2024 – Fotos: Sopitas.com

En Canal 5 podremos ver dos partidos de Ucrania, además del Turquía vs Georgia, la selección de Khvicha Kvaratskhelia, entre otros. Una vez concluida la fase de grupos se pondrán chidos con seis partidos de la fase de eliminación directa: dos de Octavos de Final, dos de Cuartos de Final, una Semifinal y la Final, de acuerdo con Now Sports.

Partido Día Hora Transmisión Alemania vs Escocia Viernes 14 de junio 13:00 Canal 5 Rumania vs Ucrania Lunes 17 de junio 7:00 Canal 5 Turquía vs Georgia Martes 18 de junio 10:00 Canal 5 Croacia vs Albania Miércoles 19 de junio 7:00 Canal 5 Eslovenia vs Serbia Jueves 20 de junio 7:00 Canal 5 Eslovaquia vs Ucrania Viernes 21 de junio 7:00 Canal 5 Octavos de Final Pendiente Pendiente Canal 5 Octavos de Final Pendiente Pendiente Canal 5 Cuartos de Final Viernes 5 de julio Pendiente Canal 5 Cuartos de Final Sábado 6 de julio Pendiente Canal 5 Semifinal Pendiente 13:00 Canal 5 Final Domingo 14 de julio 13:00 Canal 5

Partidos de la Copa América que van por televisión abierta

La Copa América se juega en Estados Unidos y tanto Televisa como TV Azteca compartirán la transmisión de 16 partidos, de los cuales sólo siete están confirmados en la fase de grupos, pero se pueden agregar más en función de cómo le vaya a México rumbo a los Cuartos de Final.

Grupos de la Copa América

Al igual que en Eurocopa, tanto Canal 5 como Azteca 7 transmitirán el juego de la final, y también tendrán juegos de Semifinales y Cuartos de Final. Independientemente de ello, todos los partidos se podrán también en la web de Azteca Deportes.

Partido Día Hora Transmisión Argentina vs Canadá Jueves 20 de junio 18:00 Azteca 7 y Canal 5 México vs Jamaica Sábado 22 de junio 19:00 Azteca 7 y Canal 5 Venezuela vs México Miércoles 26 de junio 19:00 Azteca 7 y Canal 5 Argentina vs Perú Sábado 29 de junio 18:00 Azteca 7 y Canal 5 México vs Ecuador Domingo 30 de junio 18:00 Azteca 7 y Canal 5 Estados Unidos vs Uruguay Lunes 1 de julio 19:00 Azteca 7 y Canal 5 Brasil vs Colombia Martes 2 de julio 19:00 Azteca 7 y Canal 5 Cuartos de Final Pendiente Pendiente Azteca 7 y Canal 5 Cuartos de Final Pendiente Pendiente Azteca 7 y Canal 5 Semifinal Martes 9 de julio 18:00 Azteca 7 y Canal 5 Semifinal Miércoles 10 de julio 18:00 Azteca 7 y Canal 5 Final Domingo 14 de julio 18:00 Azteca 7 y Canal 5

