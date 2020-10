Estamos a un par de días para que la emoción de la UEFA Champions League regrese. Comienza una nueva ilusión en la fase de grupos donde los equipos harán todo por avanzar a la siguiente ronda y como es obvio, hay una serie de partidos que está prohibido perderse. Checa la lista de favoritos para llevarse ‘La Orejona’

La fase de grupos de la Champions League nos regalará juegos que fácilmente podrían ser la final del torneo y es que algunos de los mejores equipos del mundo se medirán entre sí desde muy ‘temprano’ en el torneo. Veamos cuáles son los mejores juegos que habrá en esta fase.

¿Qué partidos no me puedo perder de la fase de grupos de la Champions League?

Primero que todo, es importante que sepan que la fase de grupos arranca el próximo martes 20 de octubre, por lo que a partir de ese día y en adelante, tendremos juegos de la Champions League.

Desde el día 1 habrá juegos muy interesantes pero hay algunos muy específicos que sin duda se van a robar las miradas del mundo, pues como ya dijimos, son equipos de élite que se medirán desde la fase de grupos. El listado con los juegos y fechas que no puedes dejar pasar es el siguiente:

Grupo A: Bayern Múnich vs Atlético de Madrid – 21 de octubre a las 14:00 hrs (en Alemania) y 1 de diciembre en punto de las 14:00 hrs (en España)

– 21 de octubre a las 14:00 hrs (en Alemania) y 1 de diciembre en punto de las 14:00 hrs (en España) Grupo B: Real Madrid vs Inter de Milán – 3 de noviembre a las 14:00 hrs (en España) y 25 de noviembre en punto de las 14:00 hrs (en Italia)

– 3 de noviembre a las 14:00 hrs (en España) y 25 de noviembre en punto de las 14:00 hrs (en Italia) Grupo C: Manchester City vs Porto – 21 de octubre a las 14:00 hrs (en Inglaterra) y 1 de diciembre a las 14:00 hrs (en Portugal)

Grupo D: Atalanta vs Liverpool – 3 de noviembre a las 14:00 hrs (en Italia) y 25 de noviembre a las 14:00 hrs (en Inglaterra)

– 3 de noviembre a las 14:00 hrs (en Italia) y 25 de noviembre a las 14:00 hrs (en Inglaterra) Grupo E: Chelsea vs Sevilla – 20 de octubre en punto de las 14:00 hrs (en Inglaterra) y 2 de diciembre a las 14:00 hrs (en España)

– 20 de octubre en punto de las 14:00 hrs (en Inglaterra) y 2 de diciembre a las 14:00 hrs (en España) Grupo F: Lazio vs Borussia Dortmund – 20 de octubre en punto de las 14:00 hrs (en Italia) y 2 de diciembre a las 14:00 hrs (en Alemania)

Grupo G: Juventus vs Barcelona – 28 de octubre a las 14:00 hrs (en Italia) y 8 de diciembre en punto de las 14:00 hrs (en España)

– 28 de octubre a las 14:00 hrs (en Italia) y 8 de diciembre en punto de las 14:00 hrs (en España) Grupo H: PSG vs Manchester United – 20 de octubre en punto de las 14:00 hrs (en Francia) y 2 de diciembre a las 14:00 hrs (en Inglaterra)

Como podemos observar habrá días que estén llenos de juegazos dentro de la Champions League y es que en cada sector hay al menos dos equipos que se robarán los reflectores.

La fase de grupos de la Champions League está por comenzar, los duelos que abrirán la nueva temporada serán el Zenit vs Brujas y Dinamo vs Juventus y no queda más que poner atención a uno de los mejores torneos a nivel de clubes del mundo.