¿Por qué hay un pase conocido como “Ave María” en el futbol americano?

¿Ave María, dame puntería? Todos hemos pensado esta frase en diferentes momentos, pero curiosamente llega hasta deportes como el futbol americano y se utiliza para nombrar a un pase largo que se lleva a cabo en las últimas jugadas de un partido.

El Ave María también es conocido como Hail Mary; su origen se remonta a la década de los 70 y cuando se utiliza nos regala segundos extremadamente emocionantes.

¿Quién no dejó a la suerte las respuestas de algún examen y pasó con buena calificación? Estas son situaciones por las que todos hemos pasado y curiosamente, los quarterbacks de la NFL (con sus respectivas diferencias) no se salvan.

El 28 de diciembre de 1975 los Vaqueros de Dallas enfrentaron a los Vikingos de Minnesota en la ronda divisional. Los Cowboys perdían 14-10 en los últimos minutos y Roger Staubach, su mariscal de campo, tuvo que hacer lo impensable para recuperarse.

“Yo sólo cerré los ojos y dije un Ave María“, confesó el QB después del juego. El pase de 50 yardas quedó en manos del receptor Drew Pearson y Dallas avanzó al partido de campeonato de la NFC para posteriormente caer en el Super Bowl ante los Pittsburgh Steelers.

Desde entonces, se popularizó el termino y su definición se perfeccionó poco a poco. En ocasiones, el Ave María se confunde con un pase bomba y si bien es una variante de estas, cuentan con algunas diferencias.

A pesar de que el Hail Mary es un tipo de bomba, no todos los pases bomba son un Ave María. Esto se debe a que se trata de un recurso cuando el tiempo del reloj está por terminarse, casi como una medida desesperada para evitar la derrota, pues el equipo rival ya anticipa que se buscará un pase largo.

La ofensiva en cuestión puede recurrir a 4 o 5 receptores en formación estándar o formación de escopeta. Mientras tanto, los corredores suelen proteger a su mariscal, quien tiene que tomar una decisión en segundos.

Aunque Roger Staubach se encargó de popularizar este pase, Aaron Rodgers logró que el Ave María se convirtiera en uno de sus pases estrella y ya dejó una huella muy importante al ganar varios juegos de esta manera.

En 2015, el mariscal de campo de los Green Bay Packers salvó un partido y prácticamente la temporada con un Hail Mary ante los Detroit Lions: su lanzamiento de 61 yardas terminó en manos de Richard Rodgers y el duelo terminó 23-27.

Aaron Rodgers Hail Mary to clinch the win vs the Lions. pic.twitter.com/8KUYvtyqDq

