Pato O’Ward aprovecha el GP de México para preparar sus tests en F1: “Quiero aprender lo más que pueda”

El Gran Premio de México emociona a pilotos, aficionados e incluso a los prospectos de las escuderías. El mexicano Pato O’Ward es uno de los jóvenes talentos de McLaren y durante las pruebas de Abu Dhabi al final de la temporada podrá acercarse a la posibilidad de ser considerado en Fórmula 1.

Con 22 años, experiencia en IndyCar y siendo la representación del norte del país, el piloto se dio cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez junto a sus compañeros. Ya se sabe que lleva una buena relación con Lando Norris y poco a poco, el regiomontano busca su lugar en la parrilla.

Sin embargo, no todo es fiesta y diversión durante el fin de semana. La realidad es que Pato O’Ward se encuentra en el paddock para aprender lo más que pueda de cara a sus primeras experiencias en el imponente monoplaza del Gran Circo.

“Prepararme para Abu Dhabi, tratar de aprender lo más que pueda. Hay muchos sistemas diferente, los volantes, son muchas cosas de un Fórmula 1 que no tiene un IndyCar. Estoy tratando de agarrar la onda para que las cosas no se sientan tan nuevas.

“Fórmula 1 representa lo más arriba, no sé explicarlo de otra manera. En temas de competencia, IndyCar es de lo mejor que existe en el mundo pero F1 es F1, no hay más“, dijo Pato en entrevista con Fox Sports.

