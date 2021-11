‘Portazos’, retraso en accesos y reembolsos: Caótico primer día en el GP de México

Una locura: El primer día del GP de México no solo arrancó con la Práctica 1, sino que se vivió un verdadero caos en los alrededores del inmueble. Los accesos no fueron suficientes para la gran cantidad de gente que se dio cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez y los mismos fans expresaron su molestia.

Uno de los grandes problemas se dio en la Puerta 8. Este acceso estuvo cerrado durante casi toda la mañana, por lo que miles de personas quedaron ubicadas en el mismo lugar sin ‘sana distancia‘. Por si fuera poco, varios usuarios en redes sociales denunciaron la mala actitud de los elementos de seguridad.

El Gran Premio de México dio un poco más de información en redes sociales conforme avanzó el reloj. Sin dar mayores detalles, en la cuenta de Twitter se invitó a los afectados a acercarse a los módulos de información para buscar una compensación por el largo retraso.

Y lo peor es que el ambiente fue tan tenso, que ni Checo Pérez con su buen desempeño o su choque fueron la prioridad.

Miren lo que provocan por su ineficiencia @mexicogp @rsanchezp30 y ni una explicación ni nada pic.twitter.com/E3oQQYok4W — #MéxicoGP🇲🇽 【 #AlertaF1 】 (@AlertaF1) November 5, 2021

La Grada 2-A no se abrió y habrá reembolsos

Los aficionados que adquirieron boletos para esta sección no pudieron entrar para ubicarse en sus lugares. Por ello, el GP de México compartió la razón y sus soluciones a través de un comunicado:

“El FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021 Presentado por Heineken decidió no abrir la Grada 2-A de la Zona Naranja hoy viernes 5 de noviembre, ya que se detectó que aún no cumple con el estándar de calidad del evento. Los asistentes podrán ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez por la Puerta 8 a todas las zonas de servicio localizadas detrás de la Grada 2-A en Zona Naranja, sin embargo no se podrá hacer uso de la grada por hoy.

El promotor del evento regresará la parte proporcional de su entrada ($500 pesos en efectivo) a los aficionados que asistieron el día de hoy viernes 5 de noviembre con boleto en dicha grada. Además, se le entregará a cada asistente una tarjeta cashless con valor de $500 pesos de crédito para uso en los establecimientos de alimentos y bebidas.

Lamentamos cualquier molestia ocasionada, nuestra prioridad siempre será la seguridad de todos nuestros asistentes. Invitamos a los aficionados a que estén atentos a las redes sociales del México GP para recibir información actualizada y el estatus sobre la grada inhabilitada. El promotor de la carrera se encuentra trabajando de manera intensa para solucionar a la brevedad la situación de la grada”.

La afición dio ‘portazo’ en el GP de México bajo su propio riesgo

A pesar de que el GP de México informó que la zona no era completamente segura, la gente decidió subir a sus lugares. La seguridad del Autódromo Hermanos Rodríguez intentó contener a decenas de personas, pero fue imposible.