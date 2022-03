Khé?! Patrice Evra, leyenda del Manchester United, debutará en el box con combate de exhibición

Patrice Evra es uno de esos jugadores que se convirtieron en leyenda del Manchester United en las últimas etapas de Sir Alex Ferguson con los ‘Red Devils’. Se retiró en 2019 y tras su adiós comenzó a ser una figura de las redes sociales por su carisma.

Especialmente sus videos cantando canciones en español con una enjundia y una cadencia que muchos artistas quisieran, recordando además a sus amigos latinos que pasaron por el Manchester United como Carlitos Tevez o hasta el Chicharito Hernández.

Peeeeeeeeeero, a pesar de haber dejado el futbol hace unos cuantos años, se ha mantenido con una condición física envidiable, incluso mejor que cuando defendía los colores del Manchester United, con su abdomen de tablilla y toda la cosa.

Así que, Patrice Evra aprovechará su excelente estado físico para hacer un crossover deportivo que dejará boquiabiertos a propios y extraños, porque se subirá a un ring de box en una pelea de exhibición con un youtuber famoso.

Este 30 de abril, será la pelea entre Patrice Evra en contra de Adam Saleh y no será en cualquier lugar de Inglaterra, pues tendrán la oportunidad de combatir en uno de los escenarios más emblemáticos de Londres y hablamos del The O2 Arena.

Patrice Evra vs Adam Saleh en combate de exhibición

“Esta pelea será el 30 de abril en The O2 Arena en Londres, así que voy a necesitar qe toda mi familia del Reino Unido se detenga y muestre su amor, no sólo de Londres sino de todo el Reino Unido. Los necesito porque esto va a ser realmente loco“, declaraciones de Patrice Evra tomadas de The Sun.

El defensor francés deberá ponerse a entrenar boxeo, si es que antes no había tenido ningún acercamiento con ese deporte. Faltan pocos días para la pelea y su contrincante tiene una que otra pelea de exhibición, por lo que le lleva ventaja.

Con el resultado de la pelea, es la oportunidad perfecta para que el Manchester United termine en los primeros lugares de algo, porque, así como vemos las aguas, la victoria o derrota de Patrice Evra será el mejor resultado de los ‘Red Devils’.