Patrick Mahomes, el beisbolista más valioso y versátil que tiene la NFL

No, no estás leyendo mal. La vida de Patrick Mahomes no siempre se encaminó al futbol americano, ni a ser una de las estrellas más importantes de la NFL, pues se perfilaba como un beisbolista prometedor.

El ahora mariscal de campo será una de las figuras más importantes del Super Bowl LV y su aparición podría marcar un cambio entre generaciones. Enfrente tendrá a Tom Brady, el histórico QB que ya tiene 6 anillos, pero al hablar de ambos existe una diferencia de edad de 18 años y 45 días.

Cuando Brady firmó con los New England Patriots, Patrick Mahomes apenas tenía 5 años de edad y en los años siguientes pasó por una serie de eventos que estuvieron a punto de llevarlo por un camino muy distinto al que tiene hoy.

Patrick Lavon Mahomes II nació en Tyler, Texas el 17 de septiembre de 1995. Es el hijo mayor de Randi Martin y Pat Mahomes, quien destacó en la MLB con equipos como los Minnesota Twins, Boston Red Sox, New York Mets, Texas Rangers, Chicago Cubs y los Pittsburgh Pirates.

Con el deporte tan cerca todo el tiempo, Patrick se desenvolvió desde pequeño en el basquetbol, futbol americano y por supuesto, en el beisbol. Cuando estudiaba la preparatoria en Whitehouse High School, recibió el reconocimiento al Atleta Masculino del Año en la temporada 2013-2014.

Sin embargo, hubo momentos en los que Mahomes consideró la posibilidad de dejar el futbol americano. A pesar del divorcio de sus padres, ambos lo apoyaron ante cualquier situación y su madre lo convenció de seguir sus sueños.

“Él decía ‘no quiero hacerlo’ y yo le respondí que no lo imaginaba sólo en las gradas mirando. Decidió intentar otra vez y fue cuando se enamoró del futbol. Se convirtió en mariscal de campo, lo que siempre quiso hacer“, reveló su Randi de acuerdo con Heavy.com.

Poco antes de graduarse, recibió la etiqueta de uno de los mejores prospectos para el Draft 2014 de la MLB. Asimismo, se comprometió con la Universidad de Texas Tech. Los Detroit Tigers eligieron a Mahomes en la ronda 37, pero no firmó.

“Bueno, después de una interesante oportunidad para jugar en la Major League Baseball… ¡Me mudaré a Lubbock mañana!“, redactó el ahora mariscal de campo en su cuenta de Twitter cuando prefirió ir a la Universidad y mejorar sus habilidades en más de una disciplina.

Well after an intriguing opportunity to play Major League Baseball… I will be moving to Lubbock tomorrow! #GunsUp

— Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) June 7, 2014