El coronavirus no deja “en paz” a los New England Patriots. El equipo de Bill Belichick tendría dos casos más y por eso, cancelaron su práctica de cara al duelo ante los Denver Broncos de la Semana 6 de la NFL.

De acuerdo a información de Mike Reiss de ESPN, los Patriots cancelaron su práctica tras tener otro caso de coronavirus y están a la espera de la confirmación de uno más. Es la tercera vez en los últimos diez días que los Patriots no entrenan por algo similar.

Reporting with @FieldYates : The Patriots will be canceling their Friday practice after a positive COVID-19 test, per a source. There is also a second test they are awaiting to confirm is a positive.

Apenas el miércoles 14 de octubre, los Patriots reabrieron sus instalaciones tras haber cancelado su partido ante los Broncos de la Semana 5 y de cara a disputarlo ahora en la Semana 6.

Cam Newton y Stephon Gilmore, quienes fueron de los primeros casos de coronavirus en los Patriots se habían reintegrado a las prácticas. Sin embargo a raíz de estos nuevos contagios, las actividades del equipo se llevarán a cabo de forma virtual.

It’s another #Patriots player who tested positive for COVID-19, per source. A second positive test is still going through the process to confirm. The team has been doing meetings virtually today. Practice and media availability canceled.

— Tom Pelissero (@TomPelissero) October 16, 2020