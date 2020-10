La NFL sigue siendo afectada por los estragos del coronavirus y es que los juegos se siguen posponiendo debido a los casos positivos. Esta vez se habría reportado un nuevo infectado de COVID-19 en los New England Patriots, hecho que pondría en riesgo a todo el equipo y a su rival, por lo que el partido de la semana 5 ante los Denver Broncos fue pospuesto.

Esta no es la primera vez que un juego de la NFL se reprograma debido a los casos de coronavirus. Ya vimos hace unos días algo similar con los Titans, el caso de Cam Newton que dio pie a un juego pospuesto con los Patriots y ahora en esta semana 5 viviremos algo similar debido a que la enfermedad sigue latente.

De acuerdo a información de ‘ESPN’, el jugo entre los Denver Broncos y New England Patriots se habría pospuesto debido a que los ‘Pats’ presentaron un nuevo positivo en las pruebas PCR realizadas la mañana de este domingo, por lo que cerraron sus instalaciones y dieron aviso a las autoridades de la NFL para que los ayudaran en el caso.

Our Week 5 game vs. the Patriots has been postponed.

Se estuvo analizando la situación y habrían determinado que era riesgoso jugar bajo estas condiciones, por lo que el juego ante los Broncos quedó pospuesto. Cabe recordar que la semana pasada los Patriots jugaron ante los Chiefs luego del positivo de Cam Newton pero esperaron un par de días para hacerlo; hoy ya no había tanto margen para hacer esto posible.

El juego entre los Denver Broncos y New England Patriots ya había sido reprogramado para jugarse este lunes 12 de octubre en punto de las 16:00 hrs (tiempo de México) pero ahora, según los anuncios que han hecho ambos equipos, se esperan nuevas noticias para saber cuándo se va a jugar.

Adam Schefter, de ‘ESPN’, reveló que el juego entre Patriots y Broncos podría jugarse el próximo domingo, durante la semana 6 de la NFL, hecho que de ser verdad provocaría un reajuste en el calendario, pues ese mismo día el equipo de Denver se mediría a los Miami Dolphins, por lo que generaría un nuevo problema.

Broncos-Patriots game is being moved to next Sunday, sources tell ESPN.

Broncos were supposed to play Miami; that won’t happen. That game is being rescheduled.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) October 11, 2020