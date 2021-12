¡Póngale vida a los años! La peculiar conexión musical entre Aczino y Ricky Martin

Cuando hablamos de música, hay muchos géneros que se pueden escuchar. Desde el rock, el pop, la salsa, etc. Y pasa lo mismo con los artistas, que sin importar edad, nacionalidad, religión o cualquier otro punto de comparación… personajes tan opuestos como Aczino y Ricky Martin pueden tener algo en común.

Uno viene de cantar pop latino en una famosa ‘Boy Band’ y ha hecho su nicho en la música latina con diferentes géneros como el reggaetón, ritmos latinos y demás. Aczino, se ha enfocado en el rap y hip-hop para el habla hispana. Nadie puede negar que son polos totalmente opuestos.

Pero eso es lo divertido de la música, que puede conectar cosas inimaginables como Aczino y Ricky Martin. Aunque suene difícil de pensar o hasta de creer, ellos dos tienen un gusto musical en común… y es un artista que no con el juego “Adivina quién” se podría acertar sobre cuál es.

Se trata ni nada más ni nada menos que de Ricardo Arjona, con quien Ricky Martin ha colaborado en una canción y para él, es otra calidad de artistas y es fan de su trabajo: “A veces tu piensas que no estás expresando lo que siente tu corazón y bueno, mi cara no miente, Ricardo Arjona vio lo que yo siento“, en entrevista sobre su colaboración en la canción Asignatura Pendiente.

Para Aczino, es más un gusto culposo (y la verdad es que nadie puede juzgarlo porque para algunos está complicado decir que son fan de Arjona en pleno 2021). Él mismo lo admitió en una entrevista para Sopitas.com. Es por eso de la peculiar conexión musical entre Ricky Martin y Mauricio Hernández A.K.A. Aczino.

¿Arjona, un gusto culposo de Aczino?

Sí, aunque no lo crean Ricardo Arjona es uno de los artistas que Aczino escucha de vez en cuando -y no suena descabellado, pues al ‘Gigante guatemalteco’ también le gusta rimar una que otra vez, AQUÍ la prueba de ello-, pero no es un artista constante en su lista de reproducción, nos contó que de vez en cuando y hasta le baja al volúmen cuando lo escucha.

“Creo que lo más que he llegado a ver que sí son gustos que me dan un poco de cosa subirle al volumen y que la gente vea que lo estoy escuchando, creo que las canciones de Arjona y de Ricardo Montaner. Creo que esas dos son las que me gustan y que sí están como de chale, si están muy contrario a lo que yo hago en un escenario“, nos contó para Sopitas.com

Aczino nos demuestra que en su playlist no sólo estará Wu Tang, Snoop Dog o sus mismas canciones, sino que hay mucho más por conocer de Mauricio Hernández fuera de las competencias de freestyle, en donde se ha convertido en un referente para Latinoamérica.