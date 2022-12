La vida suele darnos más dudas que certezas y de ello no escapa ni el mejor jugador de todos los tiempos, Edson Arantes do Nascimento, a quien el mundo enteró conoce como Pelé, un apodo con el que se consagró pese a que durante la infancia rechazaba.

En diversas entrevistas, Pelé ha sido cuestionado sobre el origen de su apodo, sin embargo no hay certeza como tal sobre el nacimiento de éste. El propio exjugador brasileño y sus amigos de la primaria desconocen por qué comenzaron a decirle así, lo que sí es una certeza es que a O’Rei no le gustaba el apodo.

Foto: Getty Images

No le gustaba el apodo de ‘Pelé’

A Pelé le gustaba tanto su nombre, Edson, que deseaba que se dirigieran a él de esta manera. Si alguien le decía ‘Pelé’, ésta persona entraba a la lista del pequeño Edson como persona non grata.

“Pelé ha sido mi apodo desde que estaba en la escuela en San Paulo. No sé de donde salió. Los otros niños así me decían y me enojaba; me peleaba con ellos. Tenía cinco años y me frustraba, no entendía por qué me decían Pelé y les contaba que mi nombre era Edson, me lo puso mi papá por el inventor estadounidense, Tomas Alva Edison, que era un gran nombre entonces”, recordó para un número especial de la revista Four Four Two, publicada en 2013.

“Como me peleaba con quien me llamaba Pelé, todos me lo seguían diciendo para molestarme y creo que por eso pegó. Ahora creo que fue bueno porque es un nombre fácil y todo el mundo se lo sabe. Creo que fue Dios quien lo inventó. Si tuviera que firmar autógrafos con todo mi nombre me llevaría un día”, añadió.

Agencia Mexsport

El origen pudo estar en el portero brasileño Bilé

De acuerdo con algunos testimonios familiares, el origen del apodo de ‘Pelé’ se asociaba con un portero que era compañero de su padre, conocido como Bilé. Comenzaron a llamarlo Bilé y con el tiempo se transformó en Pelé.

Y es que Edson jugaba como portero por obligación, ya que le daba mucha ventaja a su equipo. Cuentan que en cada partido hacía ocho goles, por lo cual acordaban con el equipo rival que Edson jugaría en cancha solo un tiempo y en el otro sería portero o en otra posición, sin cruzar el medio campo.

Às vezes, a vida propõe desafios que nos obrigam a sair de nossa zona de conforto. Pode não ser fácil, mas nos faz crescer como indivíduos e nos ensina que somos capazes de muito mais do que pensávamos. pic.twitter.com/j1BVyJvgqd — Pelé (@Pele) August 28, 2022

Con el tiempo aceptó el apodo de ‘Pelé’, el cual asoció siempre con su vida con el futbol, mientras que en su familia y en su círculo cercano es llamado Edson, el nombre que le puso su papá.