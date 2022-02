¡Ayúdame a ayudarte! Peleador de la UFC falló en su pesaje de su pelea por varios kilitos de más

Cuando un peleador acepta un enfrentamiento en las artes marciales mixtas, específicamente en la UFC, tiene que enfrentar a dos rivales. Su oponente dentro del octágono es el último de los rivales, el primero es la báscula y llegar al peso adecuado.

Sí, aunque podría pensarse que la batalla más difícil es contra alguien que busca noquearte o hacerte rendir cuasándote dolor, la verdad es que no es así, pues muchos peleadores han admitido que dar el peso correcto es lo más complicado.

En la UFC hay diferentes categorías de peso y los peleadores tienen que llegar a los niveles de ese peso, aunque si no es pelea oficial por un campeonato, la UFC da cierto margen a los peleadores para el peso, pero aún así hay algunos que se pasan por el arco del triunfo el peso.

¡Ya ni la muelan! Sí, hay algunos peleadores de la UFC, que por lo que menos se preocupan es por el pesaje y eso que de eso viven. También, el corte de peso es bastante peligroso, pero es un riesgo que ya saben que deben tomar y unos ni lo cumplen.

Este sábado 12 de febrero, se llevará a cabo el evento UFC271 y uno de los peleadores que tenía una pelea programada es William Knight en contra de Maxim Grishin en la categoría de los pesos semipesados en las 205 libras, o sea, unos 92.9 kilogramos.

La UFC permite que, para la categoría de los pesos semipesados, los peleadores den como límite las 206 libras, pero William Knight se pasó de lanza y llegó a la báscula pesando 218 libras, casi 12 más del límite. Básicamente llegó con 5.4 kilos de más.

Normalmente, cuando no llegan al peso al subirse a la báscula, tienen tres intentos más en las siguientes horas para bajar lo que tienen de más, pero estamos hablando de algunos gramos o hasta un kilo –lo cual es un riesgo y lo recordamos-, cuando eso sucede, pero no 5.4 kilos.

Lo bueno para los fans de la UFC, es que la pelea se mantiene, sólo que ya no será en la división de los pesos semipesados, sino el de los pesos completos. Lo malo para William Knight, es que por fallar en la báscula y tener que cambiar de categoría la pelea, perderá el 40% de lo que ganaría en UFC271.

William Knight just missed by weight by a whopping 1️⃣2️⃣ POUNDS ahead of his #UFC271 fight with Maxim Grishin. 😱

The bout has been shifted to heavyweight, per UFC.

Full results: https://t.co/I1ArwOkDeJ pic.twitter.com/adRNUDaFhN

— MMA Junkie (@MMAjunkie) February 11, 2022