¡OLV! Peleadora de UFC se desmaya en el pesaje de la pelea

Ser peleador de artes marciales no es cosa sencilla, son años de práctica, entrenamiento constante y calidad dentro de la jaula para poder llegar a los mejores niveles. Pero en las MMA hay dos rivales a vencer, el primero es la báscula y el segundo tu oponente, Julija Stoliarenko perdió la primera pelea y de fea forma.

Julija Stoliarenko nació en Lituania y comenzó su camino dentro de las MMA en 2012 y aunque tuvo un inicio de carrera complicado, fue componiendo su camino hasta llegar al campeonato de Invicta del peso gallo. Llegó a la UFC el 8 de agosto del 2020 con una derrota.

Su segunda pelea estaba pactada para el próximo 20 de marzo en UFC Vegas 22 en contra de Julia Avila, pero la pelea no podrá ser debido a que Julija, perdió la primera pelea pactada y fue contra el corte de peso. Para la categoría de peso gallo femenino, el límite es de 126 a 135 libras.

Stoliarenko se subió a la báscula y cuando los oficiales estaban chacando si había dado el peso, Julija comenzó a perder el equilibrio hasta que colapsó. Intentó levantarse, pero fue imposible y a la llegada del personal de UFC, tampoco pudieron levantarla.

Julija logró las 135.5 libras, pero el desgaste en el corte de peso fue tal que su cuerpo no aguantó más y perdió el conocimiento momentánemante. Por salud de Stoliarenko, la pelea fue cancelada y ella fue llevada al hospital en camilla.

UFC fighter, Julija Stoliarenko, just fainted during her weigh-in. #UFCVegas22 pic.twitter.com/RP3uYADo0d

— MyBookie Sportsbook (@MyBookieBet) March 19, 2021