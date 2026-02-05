“Penisgate”: La investigación por posible dopaje inyectándose el pene en los Juegos Olímpicos de Invierno

Lo que necesitas saber: Inyectarse ácido hialurónico en el pene aumenta su grosor temporalmente y permite conseguir trajes más holgados que dan ventaja en el Salto de Esquí, según la acusación

De esas noticias que te recuerdan que nunca podrás decir que ya lo has visto todo. Comenzaron los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 y no están exentos de polémica. Te presentamos el “Penisgate”, la investigación por posible dopaje ¡inyectándose el pene!

Foto: Cuenta oficial “MilanoCortina2026” (Facebook)

Posible dopaje inyectándose el pene en el Salto de Esquí para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Tenemos que centrarnos en uno de los deportes más espectaculares de los Juegos Olímpicos de Invierno: El Salto de Esquí.

Sí, es ese donde las y los atletas toman vuelo, pegan un salto monumental en una caída artificial y por momentos parece que vuelan sobre sus esquís hasta caer suavemente en la nieve. Bueno, se difundió que quizá algunos competidores se inyectaron ácido hialurónico en el pene para tener un mejor resultado.

¿Cómo por qué o para qué lo harían? Sucede que una investigación de la revista científica Frontiers, citada por The Guardian, probó que entre más centímetros tenga la circunferencia del traje, la resistencia en el vuelo se reduce y aumenta la suspensión en el aire. “Un cambio de 2 cm en los trajes equivalía a 5,8 metros adicionales en la longitud del salto”, explica.

Pues bien, la información apunta a que ciertos atletas se inyectarían el ácido hialurónico para aumentar temporalmente el grosor de su pene, lo que se refleja en un escaneo 3D que les hacen para medir la talla perfecta del traje que usarán en competencia. Al aumentar el tamaño de la entrepierna para ese momento, el escaneo indica que necesitan unos centímetros más de traje en la zona y ahí viene la trampa.

“Es posible lograr un engrosamiento temporal y visual del pene inyectando parafina o ácido hialurónico. Dicha inyección no está indicada médicamente y conlleva riesgos”, declaró el médico Kamran Karim a la citada revista.

Foto: Cuenta oficial “MilanoCortina2026” (Facebook)

Hasta ahora no hay pruebas contundentes del “Penisgate” en los Juegos Olímpicos de Invierno

Cuando decimos que se investiga o se investigó, es porque todavía no hay un caso confirmado ni se acusa directamente a un deportista en particular de Milano Cortina 2026, pero la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) está al tanto del asunto.

“El salto de esquí es muy popular en Polonia (mi país natal), así que les prometo que lo voy a revisar”, declaró Witold Banka, presidente de la WADA. “No estoy al tanto de los detalles, y cómo esto puede ayudar a mejorar, pero si algo saliera a la luz, analizaríamos cualquier caso si realmente está relacionado con dopaje”.

El diario alemán Bild publicó la preocupación por el “Penisgate” desde principios de este año, y se habló de que podría considerarse hacer mediciones en el pene de los atletas, lo cual no se ha realizado por obvias razones y hasta ahora no hay indicios de que vayan a hacerlo.

Marius Lindvik y Johann André Forfang, dos atletas de Noruega, fueron suspendidos tres meses en 2025 junto a dos integrantes de su equipo por hacer ajustes a los trajes para tomar ventaja en el Campeonato Mundial de Esquí de 2025. Así que en el Salto de Esquí se toman muy en serio eso de las trampas y no dudes de que, en caso de que torcieran a alguien con eso de inyectarse el pene, lo sabremos.

Por ahora, sólo queda como anécdota previa a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.