Dónde ver la inauguración y todos los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026

Lo que necesitas saber: Televisa y Claro Sports transmitirán Milano Cortina 2026 en México, y aunque la inauguración es el viernes 6 de febrero, los deportes arrancan el miércoles 4

Arranca una nueva edición de los Juegos Olímpicos de Invierno y en México tenemos transmisión garantizada de todas las competencias desde la inauguración. ¿Si sabes dónde ver toda la actividad de Milano Cortina 2026, verdad? ¿No? Te lo contamos entonces.

¿Cuándo empiezan los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026?

Mucha atención con este dato: Aunque el calendario oficial marca que los Juegos Olímpicos de Invierno son del 6 al 22 de febrero, la actividad comienza desde el miércoles 4 de febrero.

Oficialmente Milano Cortina 2026 arranca ese día, el 4 de febrero, en punto de las 04:30 horas con el esquí alpino.

Foto: MilanoCortina2026 (Facebook)

¿Cuándo es y dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026?

Ahora sí, la ceremonia de la inauguración de Milano Cortina 2026 es el viernes 6 a las 13:00 horas. Ese día veremos el tradicional desfile de los países con sus respectivos atletas.

Donovan Carrillo y Sarah Schleper serán quienes lleven la bandera de México en la inauguración, y podrás verlos en las diferentes opciones de transmisión que tendrán los Juegos Olímpicos de Invierno: La multiplataforma de Claro Sports (tv de paga y youtube), así como por Canal 9 de televisión abierta y ViX en streaming.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en México?

Porque sí, tal como te contamos antes, tanto Televisa como Claro Sports confirmaron que transmitirán los Juegos Olímpicos de Invierno.

Por Televisa toda la actividad pasará en Canal 9 de televisión abierta, y en streaming pasarán las competencias a través de ViX.

Claro Sports transmitirá Milano Cortina en su multiplataforma: Sus canales de tv de paga, su sitio web, app y principalmente en Youtube.

Foto: Claro Sports

¿Cuándo compiten las y los mexicanos en Milano Cortina 2026?

Ya sabes cuándo es la inauguración y dónde ver toda la actividad de los Juegos Olímpicos de Invierno, así que ya solo falta lo más importante: ¿Cuándo compiten nuestros representantes mexicanos?

Apunta el día, porque el primero en debutar será nada menos que Donovan Carrillo, quien entrará en competencia el 10 de febrero a las 11:30 horas.

Aquí el calendario de las y los mexicanos en Milano Cortina 2026:

Donovan Carrillo – 10 de febrero 11:30 horas

Regina Martínez – 12 de febrero 06:00 horas

Allan Corona – 13 de febrero 04:45 horas

Donovan Carrillo – 13 de febrero 12:00 horas

Sarah Schleper – 15 de febrero 03:00 horas

Lasse Gaxiola – 16 de febrero 03:00 horas

Foto: Cuenta oficial “Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte” (Facebook)

¡Listo! Tienes toda la información para disfrutar de los Juegos Olímpicos de Invierno. ¡Que ya empiecen!