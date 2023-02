La Volpe y Selección Mexicana: La carta de presentación de Pep Guardiola en el Barcelona

Hablar de Pep Guardiola representa un palmarés impresionante, sobre todo en su época como entrenador. Ésta comenzó por ahí de 2007 y curiosamente, creció de la mano de conceptos que vimos en viejos conocidos del futbol mexicano, como Ricardo La Volpe.

El estratega argentino pasó por el Atlante, Chivas, América, Atlas y otros equipos más. Asimismo, tuvo una etapa al frente de la Selección Mexicana, misma que incluyó el Mundial de Alemania 2006 y ese torneo marcó al actual DT del Manchester City (algo que él mismo aceptó).

Tal vez es imposible contar la cantidad de futbolistas que han sido dirigidos por Pep Guardiola; no obstante, sus estrategias dejan huella en todas partes. Y aunque durante poco tiempo, Marc Crosas tuvo la oportunidad de verlo trabajar, hasta llevarse momentos que no olvida.

Getty Images

Marc Crosas y Rafa Márquez, testigos de la relación entre Pep Guardiola y el futbol mexicano

Ahora es conocido como uno de los grandes genios del futbol; sin embargo, Pep Guardiola dio sus primeros pasos en el Barcelona B. Más adelante llegó al primer equipo y en una conversación dejó una pregunta a sus jugadores: ¿Cuál es el mejor equipo de la historia reciente en salir jugando desde atrás?

La anécdota de Marc Crosas fue contada en ‘Tifoso’, uno de los podcasts de Apuntes de Rabona. El exfutbolista reveló que no se trataba de una charla previa a un partido, sino de algo más casual. Entre los jugadores presentes también estaba Rafa Márquez, quien formaba parte del equipo al que se refería Pep Guardiola.

“Era una charla no tan formal, no con pizarra en el vestidor, pero me acuerdo de que estábamos varios. Y todos: ‘Brasil del 70, el Milan de Arrigo Sacchi, el Barça de Johan Cruyff’. Rafa estaba ahí, es muy expresivo pero a veces también un poco reservado. Y Pep dice: ‘Pues la Selección Mexicana de La Volpe en el 2006’“, explicó el español naturalizado mexicano.

Ricardo La Volpe y la Selección Mexicana en Alemania 2006 / Getty Images

Y eso no es todo. Marc Crosas agregó que Pep Guardiola solía pedirle a algunos futbolistas en específico que vieran partidos del futbol mexicano. Ese era el caso de Carles Puyol y la razón podría ser muy sencilla.

“Pep le hacía mucho hincapié también a Puyol de que viera el futbol mexicano, que lo consumiera; a los centrales en general. ¿Y por qué? Porque en México, por más malo que sea el central, todos intentan salir jugando desde atrás. No hay central en México que no se abra, luego hay entrenadores que hacen hincapié en otras cosas. Indirectamente siempre tenía una relación con México, no era tan distante“.

¿Tú ya sabías de lo importante que es el futbol mexa para Pep Guardiola?

Agencia Mexsport