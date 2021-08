Naomi Somellera, la reina de la natación que vivirá sus primeros Juegos Paralímpicos en Tokio 2020

Naomi Somellera Mandujano fue la atleta mexicana más destacada de los últimos Juegos Parapanamericanos. ¡Se llevó nada menos que seis medallas de oro en Lima 2019! (…ay nomás) Es por eso que luce, sin duda alguna, como una de las cartas más fuertes de México para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Naomi Somellera, el camino para buscar su consolidación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

Tiene sólo 22 años, pero hace mucho que dejó de ser promesa y se convirtió en una realidad de las albercas. Y es que la nadadora originaria de Tabasco (aunque compite por Veracruz desde hace un tiempo) aprendió a nadar desde los cuatro años de edad y a los 13 se integró al deporte adaptado de manera profesional.

Ella, como muchos atletas, esperaba hacer su debut en Juegos Paralímpicos en el 2020, pero la pandemia de COVID-19 obligó a retrasar la justa en la capital japonesa para este 2021. ¿Eso detuvo a Naomi Somellera? Para nada. La reina de la natación en Lima 2019 continuó su preparación desde casa para llegar lista a las series mundiales y conseguir su boleto a Tokio.

“Ahorita me encuentro en casa y me mantengo entrenando aquí mismo. Adapté mi sala y utilizo balones de fuerza, ligas, mancuernas y discos (…) Lo primordial es tener salud más que nada, cuando pase todo esto, agradecer y enfocarnos en los objetivos principales que son los Juegos Paralímpicos“, dijo el año pasado según declaraciones retomadas por la Conade.

Naomi clasificó a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 gracias su gran actuación en la Serie Mundial de Para Natación que se celebró en Berlín, Alemania, en junio pasado. Conformará el equipo de natación de la delegación mexicana junto a otras grandes como Nely Miranda, Fabiola Ramírez, Stefany Cristino, Luz Kerena López, Patricia Valle, Matilde Alcánzar, Haidee Aceves y Karina Amayrani Hernández.

Su inolvidable participación en Lima 2019

Como dijimos antes, la originaria de Tabasco se consolidó como la reina de la alberca en la capital de Perú en el 2019. Y lo hizo sobreponiéndose al duro golpe que representó para ella no haber clasificado tres años atrás a Río 2016.

“Yo no clasifiqué a los Juegos Paralímpicos de Río 2016, pero dije no, aquí no se acaba esto, voy a seguir”, mencionó en una entrevista para La Razón, tras su participación en Lima. “Tengo muchos sentimientos encontrados porque no iba con una expectativa tan grande. Cuando vi que comenzaba a caer una medalla tras otra, me asombré muchísimo porque ahí se vio reflejado todo el trabajo que hice”.

Naomi Somellera ganó un total de seis medallas de oro en Lima 2019, cinco de manera individual y una por equipo. Tenía entonces 20 años y se convirtió en campeona paralímpica de los 100 y 50m libres, 100m pecho, 50m mariposa y 200m combinado individual. También se colgó la presea dorada en el relevo 4x100m combinado junto a Guadalupe Carrillo, Luz Kerena López y Natalia González.

Nely Miranda, su ejemplo a seguir

En la misma entrevista antes mencionada, Somellera destacó que Nely Miranda es una de sus mayores inspiraciones y su ejemplo a segir. Sin embargo, no pudo competir a su lado en Lima 2019 debido a que Miranda tuvo una operación un año atrás que la dejó fuera de toda competencia por tres años.

Es por ello que Tokio 2020 será el escenario donde las veremos juntas y segurito que eso sólo significará muchas medallas para México en los próximos Juegos Paralímpicos.

Además de su gran cosecha de medallas en los últimos Parapanamericanos, Naomi Somellera también cuenta en su palmarés con una plata y un bronce en Toronto 2015; oro y plata en el Mundial de Paranatación celebrado en México en el 2017; plata y bronce en la Serie Mundial de Para Natación Indianápolis 2018; y otro bronce en la edición 2019 de ese mismo evento.