Algo que se veía venir y que era exigido desde diversos frentes, debido a la propagación y persistencia del coronavirus: los Juegos Olímpicos Tokio 2020 quedan oficialmente pospuestos.

Los Juegos Olímpicos de Tokio se pospondrán hasta 2021. Así lo anunció el primer ministro de Japón para los juegos, Seiko Hashimoto, luego de sostener una llamada telefónica con el primer ministro Shinzo Abe.

To safeguard the health of the athletes and everyone involved in the Tokyo 2020 Games.

The Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games will now take place no later than summer 2021.

