¡Final feliz! Perrito que interrumpió un partido en Bolivia ya fue adoptado

¡La historia de Cachito tuvo un final muy feliz! El perrito interrumpió el partido entre The Strongest y Nacional Potosí de la Primera División de Bolivia que se llevó a cabo el 24 de diciembre, pero conmovió a uno de los jugadores y este decidió que ahora serán amigos de por vida.

El can ingresó al Estadio Hernando Siles al minuto 65, aparentemente burló a la seguridad e incluso a todos los elementos del staff de ambos equipos, pues hizo su entrada con un tenis en el hocico, que paseó por la cancha antes de echarse a jugar.

Cachito tenía la intención de acostarse en el pasto para que le rascaran la pancita; sin embargo, el partido tenía que continuar y el mediocampista Raúl Castro lo llevó en sus brazos hacia una de las bandas, donde lo entregó a un policía.

El perrito tendrá un hogar muy pronto

La Agencia Boliviana de Información dio varias actualizaciones sobre la situación del perrito, que dos días después de haber aparecido en el compromiso en La Paz ya estaba resguardado en un albergue, pero su suerte cambió muy rápido.

El cachorro que apareció en el partido entre @ClubStrongest y @NacionalPotosi fue visto la mañana de este sábado en el centro de La Paz.

Inmediatamente se inició una campaña para encontrarle un hogar y es muy probable que sea trasladado al complejo de Achumani. https://t.co/nOSYR3tlTV pic.twitter.com/iGOx19ZcG3 — Agencia Boliviana de Información (@abi_bolivia) December 26, 2020

El mismo Raúl Castro escuchó a sus compañeros del club The Strongest cuando hablaban sobre el paradero de Cachito, él no estaba enterado al no tener redes sociales; de inmediato contactó con las personas correctas y se convirtió en el dueño.

“Ahora les mandé una ayuda para que lo atiendan. Lo adoptaré cuando vuelva a La Paz porque ahora estoy para viajar a Santa Cruz (el equipo aurinegro jugó ahí contra Guabirá el 27 de diciembre)”, explicó el centrocampista a Página Siete.

Se espera que algún otro futbolista de la escuadra tigre actualice sobre la llegada de Cachito a su nueva casa, ya que Fernando Marteli fue quien se encargó de publicar novedades hace unos días a través de sus redes sociales.