¿Indirecta para Checo? Pierre Gasly presume “mejor rendimiento que cualquier piloto de Red Bull”

De cara a la preparación para la temporada 2022 de la Fórmula 1, Pierre Gasly sigue molesto por no ser tomado en cuenta en Red Bull. El piloto francés de AlphaTauri terminó décimo en el campeonato de pilotos de 2021 con 110 unidades y se dice confiado de poder lograr mucho más en un auto más poderoso.

Gasly desató la polémica en más de una ocasión cuando se trató de pedir el lugar de Checo Pérez junto a Verstappen. Su punto de vista es que puede entregar mejores resultados que el mexicano, incluso cuando su etapa por la escudería austriaca fue corta precisamente por la falta de podios y de objetivos a cumplir.

La renovación de Checo con Red Bull provocó que Pierre Gasly explotara contra Christian Horner, Helmut Marko y compañía por la decisión que tomaron; sin embargo, el primer título de Max llegó de la mano del tapatío, quien sumó 190 puntos durante el año. Asimismo, se acortaron las distancias por el campeonato de pilotos pero para el francés esto no es suficiente.

“Mi deseo por pelear por un campeonato es fuerte. Es decepcionante compararme con aquellos a quienes se les dio una oportunidad de tener un asiento en Red Bull. Según los números y los resultados, mostré un rendimiento mejor que cualquier otro piloto en este equipo.

“Al final del día, no obtengo el reconocimiento ni la recompensa por ello. Es difícil de digerir. Sé lo que quiero lograr en este deporte y nada ha cambiado, pero eso no significa que si no sucede en 2022, tampoco sucederá en 2023. Creo en mí mismo“, declaró Gasly en entrevista con Auto Motor und Sport.

Los objetivos de Gasly no solo están en Red Bull

Aunque Pierre Gasly suele expresar su deseo por volver a Red Bull y demostrar que tiene mucho por aportar, también es consciente de que no es el único equipo que podría recibirlo. El francés considera que puede pelear por la parte alta de los campeonatos de 2023 en adelante, cuando terminan varios contratos de otros pilotos y podría tener la posibilidad de negociar.

“Habrá oportunidades y todo sucede muy rápido en la Fórmula 1. No estoy preocupado porque ya veremos cuando sea el momento correcto. Por ahora me concentro en cada carrera y en mi rendimiento, doy lo mejor de mí. Si puedo terminar quinto en una clasificación con un auto de media parrilla, con uno más rápido lo haría mejor“, agregó Gasly.

Aun así, el número ’10’ de la parrilla considera que en un mundo ideal AlphaTauri podría ser segundo, solo detrás de Red Bull: “Pasaría si todos cometen errores con los nuevos autos. Esto sucede en mis sueños más locos, pero sé que no es real. Venimos de un año en el que estuvimos en el Top 6 o Top 10“.