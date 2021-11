La emoción de Fernando Alonso por volver al podio en F1 luego de 7 años: “Soñé mucho con esto”

Las leyendas del deporte como Fernando Alonso tienen un lugar muy importante en el corazón de los aficionados. El piloto español y dos veces campeón del mundo ha tenido despedida y regreso a la Fórmula 1, pero en 2021 ha demostrado que su calidad no se pierde.

Con 40 años se mantiene como uno de los favoritos a sorprender en su Alpine y el Gran Premio de Qatar representó un momento especial en su carrera. Alonso volvió a subirse a un podio del Gran Circo después de siete años y su emoción es similar a la de la primera vez.

Con una gran carrera en Losail y una batalla espectacular contra Checo Pérez, el asturiano se metió a la tercera posición. Adelante de Fernando Alonso solo estuvieron Lewis Hamilton y Max Verstappen, así que el equipo francés desató una fiesta a lo grande en la antepenúltima carrera de la temporada.

“Increíble, 7 años pero finalmente lo hemos logrado. Estuvimos cerca en varias carreras, Sochi la última de ellas. Honestamente pensé que iba a poder pasar a Lewis y liderar en la primera curva; Checo estuvo cerca al final así que estoy bien. Esteban terminó quinto y fue muy bueno.

“Planeamos una sola parada desde el comienzo, no sabíamos cómo sería la degradación de los neumáticos. La parada fue fantástica, el equipo se lo merece. Estuve soñando mucho con esto“, destacó Fernando Alonso antes de subirse al podio. La última vez que lo hizo fue en Hungría, en 2014, con Ferrari.

Parte de la euforia que Fernando Alonso generó en sus seguidores y aquellos que simplemente son fans de la Fórmula 1 tuvo que ver con su rendimiento en Qatar. El experimentado de Alpine hizo rendir las gomas de su auto para solo detenerse una vez en pits y esto lo llevó a ser el Piloto del Día.

“Fue una semana increíble para el equipo, el auto estuvo volando y cuidamos bien los neumáticos. Estoy contento por el equipo, gracias por la votación“, dijo el español todavía a bordo de su monoplaza.

P3 and a first F1 podium finish for seven years 👌

No wonder you voted @alo_oficial as Driver of the Day in Qatar! 🤩#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/mjClNiVyVU

— Formula 1 (@F1) November 21, 2021