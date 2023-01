Nicolás Tagliafico fue un jugador fundamental para que Argentina ganara su tercera Copa del Mundo en Qatar 2022. El jugador del Lyon tiene muchas anécdotas para contar del Mundial y una de ellas no le caerá nada bien a los mexicanos.

¿Recuerdas que México se quedó muy cerca de octavos de final pero la diferencia de goles con Polonia nos mandó a casa? Bueno, pasa y resulta que los polacos buscaron un “acuerdo” con los argentinos para lograr lo que al final se terminó dando.

A través de un stream, Nicolás Tagliafico contó varios secretos de la Copa del Mundo celebrada en Qatar. Secretos de esos que se viven en la cancha y pocas veces llegan a oídos de los aficionados.

Uno de ellos fue que un jugador de Polonia literalmente le pidió que les echaran la mano para estar en octavos de final. Según contó, cuando el marcador ya iba 2-0 a favor de Argentina, un polaco le dijo que le pararan con su ofensiva para poder calificar.

Y es que mientras Polonia perdía 2-0, México le ganaba por el mismo marcador a Arabia Saudita. Una anotación más a favor de México, o uno más de Argentina, y el Tri hubiera sido la Selección que enfrentara a Francia en la siguiente ronda.

“En el partido con Polonia, después del primer gol, los polacos no quisieron jugar más. Después les hacemos el segundo y yo me acuerdo «¿qué entré?» al minuto 60. En un momento uno me dice, como pudo en español: ‘No ataquen más’, me dijo… ‘¡Basta!’. Con el 2 a 0 seguían clasificando y sabían que México estaba ganando también por dos“.