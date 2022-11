¡Llegó el momento! México se juega la vida en el Mundial ante la sorprendente Arabia Saudita. No hay de otra, la Selección Mexicana debe ganar si quiere estar en los octavos de final de Qatar 2022.

Sin embargo, la victoria no es el único camino. También se juega con un ojo en el Polonia vs Argentina, pues de ese resultado depende si el posible triunfo contra los árabes nos sirve o no.

Y tan no es nada segura la victoria, que la propia afición de Arabia Saudita anda en las mismas que nosotros. Confían en que su Selección tiene todo para ganarle al que podría ser uno de los peores Tri’s de la historia.

La banda va llegando al estadio

Agencia Mexsport

La previa

Pásale a escuchar nuestro space en con Vero Rodríguez y Martín del Palacio, para charlar sobre lo que esperamos en el juego contra Arabia.

El estadio donde juega México

El partido se juega en el estadio Lusail, el más grande que se construyó para el Mundial de Qatar y donde mexicanos y arabes ya jugaron, ambos contra Argentina. El recuerdo no es similar, pues mientras los dirigidos por Hervé Renard vencieron a la Albiceleste, los pupilos del ‘Tata’ Martino fueron incapaces de detener a Messi y coimpañía.

Dependiendo de lo que pase entre Polonia y Argentina, México podría necesitar ganarle a los árabes por 3 o 4 goles de diferencia. Y aunque parece una misión imposible, no sería la primera vez que se logra.

En 1997 y 1999 los enfrentamos en Copa Confederaciones y en ambas se les ganó por esa diferencia. 5-0 en el 97 y 5-1 en el 99, de la mano de Cuauhtémoc Blanco.