Red Bull ha dominado las dos últimas temporadas, sobre todo con Max Verstappen, y en gran parte esto se debe al ingenio y destreza mental de Adrian Newey, quien le dio vida a un par de bestias que se comen el asfalto de cualquier circuito, estamos hablando del RB18 y el RB19. Este último simplemente no ha tenido rival en la primera parte del 2023 y uno de los principales componentes de este exitoso monoplaza está en los pontones.

Tras la presentación del RB19, muchos criticaron el hecho de que el auto era igualito o casi igualito al auto del 2022, pero los detalles marcan la diferencia y ahora, conforme pasa el tiempo, el resto de escuderías buscan imitar el diseño de Red Bull en todo lo que se pueda, principalmente en los pontones.

Red Bull ha inspirado los pontones de otros equipos / Getty Images

¿Qué son los pontones?

Los pontones son esa especie de panzita que tienen todos los autos y que se ubican justo a los laterales de la cabina del piloto, y también son conocidos como sidepods. Esta estructura cumple con varias funciones, aunque la mayoría de ellas están enfocadas hacia la aerodinámica, es decir, la relación del auto con el viento.

Dentro de Fórmula 1 se dice que las carreras no se ganan en las rectas, sino en las curvas, y es ahí donde entra la parte de la aerodinámica, de modo que no todo es la potencia del motor de un equipo en sus monoplazas.

¿Para qué sirven los pontones?

La principal función de los pontones es dirigir el aire hacia el motor. El aire con el que interactúa un auto puede ser distribuido y dirigido a diversas partes del auto y en ese sentido el aire se convierte en un buen aliado para el rendimiento de la unidad de potencia (el motor).

Los pontones se ubican a los costados de los autos / Getty Images

Muchas veces hemos visto que los autos deben abandonar alguna carrera porque el motor se sobre calentó, lo cual a veces genera hasta incendios. Para evitar esto, los pontones dirigen el aire a lo largo de una carrera para refrigerar a la unidad de potencia y así reducir los riesgos de un sobre calentamiento.

¿Los potones hacen más rápidos a los autos de F1?

Sí, siempre y cuando el aire sea bien dirigido conforme a las exigencias de una curva, pero no es el principal aspecto por el cual un auto sea más rápido. Digamos que la función de los pontones ayudan a ganar algunas décimas de segundo.

Para ello, el aire primero debe pasar por el alerón delantero, que “limpia” el aire turbulento generado por el auto que va delante. Ese aire sigue una corriente y pasa por los canales de los pontones. Si el aire logra adherirse a esos canales, se reduce la resistencia del propio aire (a este efecto se le conoce como drag), por lo cual el auto puede viajar con mayor libertad y esto se traduce en velocidad.

Los pontones de Red Bull están ubicados justo donde está la leyenda de “Oracle” / Getty Images

Dan seguridad a los pilotos

Los pontones también sirven como una especie de barrera o protección para los pilotos, por lo cual no es una casualidad que los pontones se ubican al costado de la cabina. En caso de un choque o un impacto lateral, si algo debe destruirse en los autos, es precisamente los pontones, que amortiguan el golpe, a diferencia de un auto convencional, que en caso de un choque lateral, la única protección del conductor es la puerta.

¿Por qué Red Bull marca diferencia con los pontones?

El diseño de los pontones de Red Bull son anchos y elevados, de modo que forman una especie de “cuchara” o “chipote” y es este diseño el que permite que el aire se adhiera de una mejor manera que el resto de los autos.

Red Bull ha marcado el camino de los pontones / Getty Images

Otro aspecto es que varios equipos han errado en la diseño de sus pontones. Por ejemplo, Mercedes tenía pontones muy estrechos, apenas notables. A pesar de presentar este diseño en 2022, sin grandes resultados, lo repitió en 2023, y para el Gran Premio de Mónaco modificó y presentó un diseño más similar al de Red Bull.

Ferrari inició con pontones planos, que llegaban hasta el piso, pero al igual que Mercedes corrigió sobre la marcha. Actualmente casi todos los equipos tienen pontones como los de Red Bull.