¿Por qué el Barcelona tiene prohibido retirar el número 10 en honor a Messi?

¿Qué pasa para un club cuando tu máxima figura en la historia ya no está? Hay muchos equipos que hacen miles de homenajes, le cambian el nombre al estadio (como lo hizo en Napoli tras la muerte de Maradona) y lo más común retirar el número, bueno, está última no la podrá hacer el Barcelona con Messi.

Como ya todos sabemos -y no importa si eres fanático del futbol o no- Messi ya no estará más con el Barcelona, pues no lo podrán inscribir en la nueva temporada debido a la alta masa salarial y la normativa de La Liga, así que tanto el argentino como el club tomarán caminos separados.

Así que las redes sociales del Barcelona se han llenado de homenajes a Lionel Messi y la verdad es que así seguirán por un buen rato, porque no es fácil olvidar al mejor jugador de tu historia -si algunos no superan a sus ex’s-, mucho menos el conjunto culé.

Lionel Messi le dio tanto al Barcelona -aunque también el club catalán se lo recompensó económicamente- que su legado es brutal con el equipo y seguramente pasaran generaciones para que vuelva a surgir alguien tan trascendental como lo es el argentino.

Sus récords son insuperables y volviendo al tema de retirar el número, el Barcelona no puede hacer (aunque quisiera o lo tuviera en mente) porque en La Liga hay reglas que lo impiden -nuevamente La Liga impidiéndole algo al Barcelona jajajaja-.

¿Qué regla no deja que retiren el número 10 de Messi?

En España el reglamento de juego es claro, todos los jugadores (que deben de ser 25 máximo) registrados por cada equipo deberán llevar del número 1 al 25 en sus dorsales, del 25 en adelante corresponder a los jugadores del equipo filial.

Entonces, basados en esta norma si Balotelli hubiera jugado en España no habría podido usar su característico 45 o si Tevez hubiera fichado por algún equipo de La Liga no usaría su 32 con el que en algún momento se le llegó a ver en su carrera.

Así que, aunque el Barcelona quisiera rendirle un homenaje a Lionel Messi retirando su número, simplemente no se podría porque La Liga no lo permitiría, así que forzosamente esta temporada que arranca el domingo 15 de agosto, el Barcelona ya deberá tener un nuevo número 10 en su dorsal.

De hecho, por eso se sigue usando el dorsal 14 que hiciera famoso Johan Cruyff en su carrera como futbolista profesional, aunque en el Barcelona portó el dorsal 9, peeeeeeeeeeeeero es mayormente conocido por ese número que ahora porta Philippe Coutinho.