Lo que necesitas saber: La situación ha escalado tanto que el presidente Donald Trump exigió a las autoridades australianas concederles asilo a las jugadoras para que no tengan que regresar a Irán.

La violencia contra las mujeres que se vive en Medio Oriente vuelve a encender las alarmas internacionales, pues 5 jugadoras de la selección de Irán decidieron desertaron tras perder en la Copa Asiática en Australia.

Selección Femenina de Irán // Foto: Redes sociales (captura de pantalla)

¿Por qué 5 jugadoras de la selección de Irán desertaron?

Vamos directo al punto. Durante su primer partido en la Copa Asiática contra Corea del Sur el pasado 2 de marzo, el equipo de fútbol femenino de Irán decidió no cantar el himno nacional en lo que pareció una forma de protesta contra el régimen de Teherán.

Tras lo ocurrido, en Irán fueron consideradas como “traidores en tiempos de guerra” e incluso recibieron amenazas al regresar a su país… no solo para ellas, sino también para sus familias.

Esta situación es la que ha llevado a 5 jugadoras a tomar la decisión de desertar y pedir asilo en Australia. Algo que parecía un tanto difícil de lograr porque el país anfitrión había dicho que las atletas no tendrían “trato preferencial”.

Trump exige a Australia asilo para las jugadoras iraníes

La situación escaló tanto que el mismo Donald Trump exigió a las autoridades australianas concederles asilo para que no regresen a Irán “donde probablemente serán asesinadas”.

Una hora después de su mensaje, el mandatario confirmó que, tras una llamadita con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, las jugadoras serían recibidas por Australia.

Aunque también reconoció que algunas sienten que deben regresar a Irán porque les preocupa la seguridad de sus familias y las amenazas que han recibido si no regresan.