Rihanna ha levantado altas expectativas para el Show del Medio Tiempo del Super Bowl LVII, en el cual se enfrentarán los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, pues el espectáculo marcará su regreso a los shows en vivo después de varios años, aunque no es la primera vez que es invitada.

La estrella pop barbadense fue invitada por primera vez para la edición del Super Bowl del 2019, que enfrentó a Los Angeles Ramas y a los New England Patriots, sin embargo, Rihanna declinó la invitación.

¿Por qué Rihanna se negó a ir al Super Bowl?

Para la edición del Super Bowl LIII, Rihanna aceptó que fue invitada al Show del Medio Tiempo, pero rechazó la oferta tajantemente como una forma de protesta contra la propia NFL y de paso para manifestar apoyo a Colin Kaepernick, exjugador de los San Francisco 49ers.

Kaepernick fue vetado de la NFL después de que terminara su contrato con los 49ers en 2016. Su exclusión de la liga estuvo relacionada con las protestas en contra de la violencia y racismo policiaco, de modo que a la hora de entonar el himno de Estados Unidos, él optaba por colocar una rodilla en el suelo, mientras los demás rendían honores.

Poco a poco más jugadores afroamericanos se unieron a estas protestas hasta que la NFL prohibió estas manifestaciones tras una serie de declaraciones de rechazo del entonces presidente del país, Donald Trump, quien pidió el despido de aquellos jugadores que realizaran tal acto.

Rihanna, por empatía y color de piel, rechazó entonces la invitación para ir al Show del Medio Tiempo. NFL explicó la negativa de la cantante de la siguiente manera: “Ella no comparte la postura de la NFL”, recuerda, EuropaFm.

Poco después Rihanna dio más detalles sobre su negativa en una entrevista a la revista Vouge. “Rechacé su propuesta. No podía arriesgarme a participar en algo así. ¿Para que gane quién? Desde luego, no va a ganar mi gente. Simplemente no podía venderme de esa manera. Hay cosas en esa organización con las que no estoy de acuerdo, y no iba a ir allí a servirlos de ninguna manera”.

¿Quién fue al Show del Medio tiempo en 2019 en lugar de Rihanna?

Tras la negativa de Rihanna el Show del Medio Tiempo del Super Bowl en 2019 corrió a cargo de Maroon 5, sin embargo, aquel espectáculo está catalogado como uno de los peores y de hecho la designación del grupo fue criticada semanas y meses antes.

El partido entre Rams y Pats tampoco fue muy espectacular que digamos, y los Patriots de Brady se impusieron 13-3.

¿Por qué aceptó el Super Bowl 2023?

En la etapa final de la administración de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el comisionado de la NFL Roger Goodell se disculpó por los errores cometidos años atrás y aceptó que los jugadores no fueron escuchados ni fueron respetadas sus manfestaciones de protesta, a diferencia de otras ligas como la NBA.

Tras la salida de Trump y la llegada de Joe Biden a la presidencia, el deporte estadounidense en general hizo las paces con la Casa Blanca y en 2022 los campeones de la NBA retomaron la tradición de visitar Washington, además que el gobierno intervino en la liberación de la basquetbolista Britney Griner, presa en Rusia por casi un año por delitos que no fueron del todo esclarecidos.

De esta manera, Rihanna ha encontrado un mejor escenario que en 2019, además de un cambio en el patrocinador principal del show del Medio Tiempo del Super Bowl.