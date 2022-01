El ‘Tri’ sin Martinoli y el Dr. García: ¿Por qué TV Azteca no transmitirá el partido de Jamaica vs México?

La Selección Mexicana se enfrentará a Jamaica este jueves 27 de enero como parte de las eliminatorias mundialistas, pero este partido llega con una nueva noticia y es sobre las transmisiones para la televisión mexicana. Se trata de que TV Azteca no pasará el partido.

Khé?! Así como lo lees, el partido de la Selección Mexicana irá en exclusiva de TUDN y TV Azteca se quedará con las ganas de tener otro partido del ‘Tri’ en sus canales. Así que, si eres fan de los comentarios de Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos… pues ya ni llorar es bueno.

Sabemos que muchos aficionados extrañarán la transmisión de TV Azteca, por el hecho de que Christian Martinoli y Luis García han tenido un sello característico con el que han narrado y comentado cada partido de la Selección Mexicana.

¿Qué está pasando Dr. García? Pero, si no sabes cuál es la razón por la que TV Azteca no tendrá transmisión del Jamaica vs México, vete preparando la botana y algo de tomar porque viene el chismecito y uno de esos buenos para comentar con la familia y amigos.

La cosa está así, el encargado de los derechos de transmisión internacional del partido de la Selección Mexicana se encuentra a cargo de MediaPro, una empresa española. Y dicha empresa tiene algunos problemitas con TV Azteca, digamos que de esos problemitas que son como las peleas por los terrenos de la abuela.

Básicamente, todo comenzó cuando MediaPro quiso comprar a Fox Sports México, que se puso en venta cuando el IFT obligó a Disney a vender a la empresa. Ricardo Salinas, dueño de TV Azteca, organizó una campaña en contra de la empresa española y finalmente no pudo comprar a Fox Sports.

El partido de Jamaica vs México no es el único que se ha perdido TV Azteca

Después de este partido que no transmitirá TV Azteca, no será el único o mejor dicho, no fue el único que no han pasado en su señal. Ya había sucedido esto con la Nations League de Concacaf y la Selección Mexicana, así que, será la segunda vez.

MediaPro se la regresó a Ricardo Salinas quítandole la fase final de la Nations League y ahora el partido de eliminatorias mundialistas. Este chismecito tiene mucho de qué hablar y no se detendrá porque está lejos de ser arreglado.

Ricardo Salinas en su cuenta de redes sociales estuvo contestando a algunos comentarios sobre el tema de que TV Azteca no transmitiría el partido de la Selección Mexicana y fiel al estilo ácido del empresario, respondió con algunos memes y sarcasmo.