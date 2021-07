La portera mexicana Emily Alvarado emigrará a Europa con el Stade de Reims

La legión de futbolistas mexicanas en Europa sigue creciendo, ya que la portera Emily Alvarado dará el salto a la profesionalización en Francia. Recientemente graduada de la Texas Christian University, reforzará al Stade de Reims. Con ello, se convertirá en la tercera futbolista de México que milita en la Liga francesa.

Mexicoamericana, con 23 años de edad y un 1.80 de estatura que la dota de grandes cualidades bajo los 3 postes, también es seleccionada nacional. Alvarado eligió defender los colores de México y se perfila para llegar al Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023.

La directora técnica Amandine Miquel dio la bienvenida a Emily Alvarado a las filas del Stade de Reims y aprovechó para destacar sus cualidades: “Es una portera joven pero tiene gran experiencia internacional. Es atlética y tiene un gran ánimo, siempre está sonriente y dispuesta a trabajar“.

Por su parte, la guardameta reconoció que emigrar al Viejo Continente es un sueño cumplido. Asimismo, explicó las razones que la hicieron inclinarse por el Reims para comenzar su carrera como futbolista profesional.

“Sentí que era la opción correcta para mí. Me gusta la filosofía y el tipo de juego del equipo. Creo que aquí puedo crecer como jugadora y como persona. Espero poder ayudar al equipo a conseguir sus objetivos esta temporada“, dijo la nacida en El Paso, Texas.

La experiencia previa de Emily Alvarado

Aunque es una portera joven, Emily Alvarado llega al Stade de Reims con buena experiencia de respaldo. Al no haber jugado profesionalmente antes, esta se resume a la Selección Mexicana Femenil, así como a los niveles colegial y universitario en Estados Unidos.

Con el Tri ha disputado diferentes torneos de Concacaf y recibido reconocimientos a la mejor portera de Premundiales Sub 17 y Sub 20. Con 17 años fue convocada al Mundial de Canadá 2015, pero no tuvo minutos.

Su debut con selección mayor se dio hasta mayo de 2019 y se mantiene como pieza importante en las listas de la DT Mónica Vergara.