Polémica en la Premier League: Árbitro anuló, validó y luego volvió a anular un gol

Si creías que el arbitraje del futbol mexicano se encuentra sumergido en una profunda crisis es porque no habías conocido a Lee Mason, un árbitro de la Premier League que simplemente no tuvo su mejor día durante el partido entre West Bromwich y Brighton, que dicho sea de paso tampoco tuvo un buen día, pero empecemos por el silbante.

Mason es un árbitro de 49 años de edad, dirigió a la sociedad de árbitros de Bolton y desde 2006 es uno de los silbantes que pitan en la Premier League y su pesadilla en el juego de la jornada 26 comenzó después de señalar un tiro libre.

Lewis Dunk cobró un tiro libre con el que madrugó al portero del West Bromwich, Sam Johnston, quien aún estaba acomodando su barrera, y pese a su estirada no alcanzó a evitar el tanto.

El silbante anuló de inmediato el gol, pero tras una serie de reclamos por parte de los jugadores del Brighton, dio el gol por bueno, para después anularlo otra vez y de manera definitiva tras la revisión en el VAR.

A ver, a ver ¿Qué pasó?

Tras una larga confusión en la cancha, esto fue lo que en realidad pasó. Resulta que después de la ejecución del tiro libre de Dunk, el árbitro hizo sonar su silbato, justo antes de que el balón cruzara la línea de gol.

Cuando un árbitro hace sonar su silbato determina el inicio o el final de una jugada. De acuerdo con la Premier League, Mason hizo sonar su silbato para dar inicio a la ejecución del tiro libre, pero justo antes de que el balón cruzara la línea de gol, volvió a sonar su silbato, por lo que la jugada quedó anulada.

“Lewis Dunk cobra rápidamente un tiro libre y manda el balón a la red, pero tras consultar al VAR, el árbitro Lee Mason anuló el gol porque el silbato había sonado por segunda ocasión antes de que el balón cruzara la línea”, explicó la Premier League.

Lewis Dunk takes a quick free-kick and bends the ball into the net but after consulting the VAR, referee Lee Mason has overturned the goal because the whistle had been blown a second time before the ball had crossed the line West Brom 1-0 Brighton (37 mins)⁰#WBABHA — Premier League (@premierleague) February 27, 2021

No se sabe con exactitud porque el árbitro hizo sonar dos veces su silbato, pero todo apunta a una confusión del árbitro, quien se habría arrepentido del primer silbatazo al ver que los jugadores del West Bromwich aún estaban colocando la barrera. El silbante reanudó con la repetición del tiro libre.

Críticas en la Premier League

Gary Lineker, uno de las figuras más críticas del futbol inglés y ahora analista, reprobó la acción a través de su cuenta de Twitter. “Nunca había visto que eso sucediera antes, pero destaca la insensatez de una ley que impide que el lado que ha recibido una falta obtenga una ventaja”.

This is a first even with the levels this season’s bonkersness. Lee Mason has disallowed a goal, then given a goal, then disallowed a goal. Best, confused of Leicester. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) February 27, 2021

“En un minuto se le dio, luego no fue y luego fue al VAR: necesitas que alguien tome el control y te explique todo lo que acabamos de ver”, se pronunció Alex Scott, exjugadora británico y que ahora, al igual que Lineker, trabaja en televisión como analista.

Dunk, quien ejecutó el tiro libre, calificó la acción como vergonzosa y explicó lo que sucedió en el momento: “Es vergonzoso, es una decisión horrenda. Hizo sonar el silbato y yo disparé. ¿Por qué no viene a habar con la prensa? (los árbitros) se esconden detrás de su burbuja”.

Y eso no fue todo para el árbitro

Para acabarla de amolar, Lee Mason fue tackleado literalmente por Conor Gallagher, el mismo jugador del West Bromwich que hizo la falta para el tiro libre de la polémica, así que definitivamente no fue su día.

Surely VAR needs to look at that. Intent by Lee Mason who has a clenched fist. 😂 pic.twitter.com/Y6wbBvTYFi — Terry M ⚒⚒⚒ (@terrym66) February 27, 2021

Brighton tampoco la pasó bien

Pese a la polémica decisión del silbante en el tiro libre, Brighton no se puede quejar de no haber tenido ocasiones claras para por lo menos empatar el partido. ‘Las Gaviotas’ tuvieron un par de penales a lo largo del partido y los dos fueron errados.

Brighton pasó a la historia por ser el primer equipo de la Premier League que falla dos penales en un mismo partido y que además estrella ambos disparos en el poste.