Manchester City es el nuevo líder de la Premier League y el único que ha consumado tres victorias en igual número de partidos. El torneo de Inglaterra no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia, en la cual Brighton sólo pudo aguantar dos jornadas en la cima y muy temprano se ha confirmado que el City es el rival a vencer, no por su inicio en el actual torneo, sino por lo que ha hecho a lo largo del año.

En todo lo que llevamos del 2023, Manchester City sólo ha perdido tres partidos en la Premier League, así que de resistencia algo le sabe este equipo, que en la tercera jornada venció al Sheffield a dos minutos del final, no sólo con la ausencia de Kevin De Bruyne, sino con la de Josep Guardiola, quien de hecho se perderá varios juegos tras someterse a una operación en la espalda. Así que la pregunta del millón es ¿cuánto tiempo podrá sobrevivir Manchester City sin Pep?

Local Resultado Visitante Chelsea 3-0 Luton Town Bournemouth 0-2 Tottenham Brentford 1-1 Crystal Palace Arsenal 2-2 Fulham Manchester United 3-2 Nottingham Everton 0-1 Wolverhampton Brighton 1-3 West Ham Sheffield 1-2 Manchester City Burnley 1-3 Aston Villa Newcastle 1-2 Liverpool

¿Cómo le fue a los mexicanos en la Premier League?

Edson Álvarez disputó su primer partido como titular con el West Ham, que venció 3-1 al hasta ese momento líder de la Premier League, Brighton. El exjugador del Ajax jugó 84 minutos y salió de cambio por Pablo Fornals tras un partido de regular a bueno, pues erró casi la mitad de sus pases. Los Hammers son sublíderes de la Premier con siete unidades.

Edson Álvarez jugó su primer partido como titular en el West Ham

Por su parte, Raúl Jiménez volvió al Emirates, el estadio en el que sufrió la fractura de cráneo para enfrentar al Arsenal. Aunque no marcó, sí se hizo notar con el Fulham con un remate de tijera que casi se mete en el ángulo, además de labores defensivas muy muy importantes, por lo cual el atacante levantó un par de elogios. ¿Qué le falta a Jiménez con el Fulham? Hasta ahora lo único que le hace falta es el gol.

Remontada del Manchester United… ¿con ayuda?

Manchester United remontó al Nottingham con algunos asteriscos. El Forest comenzó ganando 2-0 apenas a los cuatro minutos y después se le vino la noche en Old Trafford con los goles de Christian Eriksen y Casemiro, además del polémico penal que ejecutó Bruno Fernandes.

Pero ojo el Nottingham pues en este club juega una figura importante, se trata de Matt Turner, portero estadounidense que tuvo una buena actuación y mientras nuestros arqueros –salvo el caso de Ochoa– se estacan en la Liga MX, Estados Unidos ya nos empieza a comer el mandado hasta en esa posición.

Everton, el equipo con la peor suerte de la Premier League

El peor equipo de la mejor liga del mundo es el Everton. Los Toffees no sólo no han ganado, sino que es el único equipo que no ha marcado goles en la temporada y definitivamente el equipo con la peor suerte de la temporada, pues Everton llega al arco rival una y otra y otra y otra vez y nada más no encuentra el gol.

En la temporada, Everton ha rematado al arco en 18 ocasiones, y siete de esas opciones fueron ante los Wolves, que salieron vivos gracias a las intervenciones de su arquero, Jose Sa. El exequipo de Raúl Jiménez llegó dos veces al arco, y marcó con Sasa Kalajdzic, quien había ingresado a la cancha dos minutos antes de su cabezazo, o mejor dicho, nucazo, al minuto 87.

Si las suerte no mejora, pronto se podría terminar la chamba para Sean Dyche, por más llegadas que su equipo genere.

Sterling salva al Chelsea

¡Extra, extra, el Chelsea ya ganó en la Premier League! Los Blues agarraron pichón, pues consumaron su primer triunfo ante el recién ascendido Luton Town, que es uno de los cuatro equipos que no ha sumado puntos (los otros son el mencionado Everton, Burnley Sheffield), y aún así le costó trabajo.

De no ser por Sterling, autos de dos goles y una asistencia, Chelsea estaría en una posición muy similar a la del Everton, que ha rematado 16 ocasiones el arco, y al fin pudo hacer más de un gol en un partido.

Dedicatoria especial de Jurgen Klopp

Las críticas se habían comido vivo a Darwin Nuñez, y justificadamente, pues el uruguayo le costó al Liverpool 80 millones de euros. El sudamericano no marcaba en la Premier League desde abril y lo hizo ante el descendido Leeds, pero al fin dio muestras de gol tras marcar el doblete con el que los Reds le dieron la vuelta 2-1 al Newcastle.

El más feliz sin duda fue Jurgen Klopp, y es que tras el primer gol del Newcastle, Jason Tindall, técnico de las Urracas, mandó a callar al timonel del Liverpool, y tras la remontada y el silbato final, el alemán le devolvió el gesto.

Para la siguiente jornada se nos vienen dos partidos interesantes, uno de ellos es la visita del Manchester United al Arsenal y el otro es el choque entre Manchester City y el Fulham, de Raúl Jiménez, pero además conoceremos la modesta casa del Luton.

