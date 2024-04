Lo que necesitas saber: Manchester City no le marca goles al Tottenham de visitante desde la temporada 2018-19

La temporada 2023-24 está por finalizar y en los próximos días iremos conociendo a los campeones que nos van entregado las principales ligas de Europa. Ya sabemos que Bayer Leverkusen ganó la Bundesliga, que PSG se quedó con la Ligue 1, que Inter de Milán se coronó en la Serie A y que el Real Madrid va a conquistar La Liga de España, pero el desenlace de la Premier League pinta para entregarnos una buena lucha, principalmente entre Manchester City y Arsenal.

Liverpool también está en la lucha matemáticamente, aunque sus últimos resultados lo han alejado del liderato, de modo que la era de Jurgen Klopp con los Reds se perfil para terminar tan solo con el trofeo de la Carabao Cup.

Mohamed Salah y Jurgen Klopp / Fotografía X

Los partidos que definirán al campeón de la Premier League

Formalmente nos quedan tres jornadas para terminar el torneo de la Premier League, aunque en el caso de Manchester City hay un partido pendiente, el cual se va a disputar días después de la penúltima fecha.

Previo al arranque de la jornada 36, Arsenal se encuentra como líder con 80 unidades, mientras que Manchester City suma 79. Básicamente el que pierda o empate un partido a partir de ahora, se despedirá de las opciones de ganar el título de liga, así que aquí va un panorama de aquellos partidos en los cuales se puede definir el título de la Premier League.

Así va la Premier League

1. Arsenal: 80 puntos

2. Manchester City*: 79 puntos

3. Liverpool: 75 puntos

5 de mayo: Liverpool vs Tottenham

Liverpool sólo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos y en lo que resta de su calendario, el partido más complicado en el papel es el duelo contra Tottenham que ya le ganó a los Reds en la primera vuelta 2-1. El equipo de Anfield sólo le ha ganado a los Spurs en dos de sus últimos cinco partidos en Premier League.

Si Liverpool pierde o empata este encuentro podría quedar a seis puntos del líder, o dicho de otro modo, se despedirá de cualquier opción matemática para pelear la corona.

Liverpool vs Tottenham Premier League / Getty Images

Los juegos que le quedan al Liverpool

Jornada 36: Recibe al Tottenham (5 de mayo)

Jornada 37: Visita al Aston Villa (13 de mayo)

Jornada 38: Recibe al Wolverhampton (19 de mayo)

12 de mayo: Manchester United vs Arsenal

En teoría, el partido más complicado en lo que queda del calendario para Arsenal es Manchester United, al cual ya venció en la primera vuelta del campeonato (3-1). Su última visita en la temporada es en Old Trafford, donde los Red Devils han ganado en sus dos últimos encuentros ante los Gunners.

Desde 2022, el ganador entre Manchester United y Arsenal ha sido aquel equipo que convierte tres goles, así que este antecedente nos da para pensar en que este será un muy buen juego independientemente del resultado final.

Manchester United vs Arsenal en Premier League / Getty Images

Los juegos que le quedan al Arsenal

Jornada 36: Recibe al Bournemouth (4 de mayo)

Jornada 37: Visita al Manchester United (12 de mayo)

Jornada 38: Recibe al Everton (19 de mayo)

14 de mayo: Tottenham vs Manchester City

Manchester City es el equipo que no depende de otros resultados y si gana sus cuatro juegos restantes, será campeón, pero hay un problema llamado Tottenham al cual visitará en Londres. Jugando de visitante, los Citizens no sólo no pueden ganarle a los Spurs, si no que suma cuatro partidos sin marcar un gol, así que podríamos decir que Tottenham le tiene tomada la medida a los Sky Blues.

El último juego que Manchester City le ganó al Tottenham en Londres fue en la temporada 2018-19, cuando le ganó el título al Liverpool en aquella batalla que se definió por sólo un punto.

Si Manchester City empata este partido, se podría dar un escenario en el cual el equipo de Guardiola y Arsenal lleguen empatados en puntos a la última jornada. Hasta ahora, Arsenal tiene una mejor diferencia de goles y los juegos directos a su favor.

Manchester City vs Tottenham / Getty Images

Los juegos que le quedan al Manchester City

Jornada 36: Wolverhampton (4 de mayo)

Jornada 37: Fulham (11 de mayo)

Jornada 34: Tottenham (14 de mayo)

Jornada 38: West Ham (19 de mayo)

19 de mayo: Arsenal vs Everton

La lógica indica que Arsenal tendría que ganarle a un equipo que hasta hace poco estaba en zona de descenso, sin embargo hay un dato que no se puede pasar por alto y es que desde la temporada 2017-18, los Gunners no ganan sus los dos partidos de temporada al Everton.

Desde aquella campaña, la dinámica es que Everton y Arsenal se repartan victorias en un año futbolístico y en esta campaña los Gunners ganaron el partido de la primera vuelta.

Arsenal vs Everton Premier League

La Premier League tiene todos los condimentos para regalarnos un cierre de temporada espectacular, así que vale la pena echarle un ojo a las jornadas restantes, en las cuales no hay margen de error.

