El jueves 17 de diciembre sabremos quiénes son los ganadores del Premio The Best. La FIFA anunció a los finalistas de las 4 categorías principales del futbol: Mejor jugador masculino, ganado por Messi en 2019; mejor jugadora femenina, mejor director técnico femenil y varonil.

La lista de finalistas al Premio The Best 2020 de FIFA, se basó en los logros de cada participante durante el periodo comprendido entre los días 20 de julio de 2019 y 7 de octubre de 2020. La votación para elegir al ganador es equitativa entre aficionados, periodistas, seleccionadores nacionales y capitanes.

Lionel Messi es el actual poseedor de dicha distinción de FIFA en la rama varonil, mientras que en la femenil es la estadounidense Megan Rapinoe. En la parte de los estrategas, Jurgen Kloop y Jill Ellis fueron los galardonados en la categoría masculina y femenina, respectivamente.

Cristiano Ronaldo: Anotó 31 goles para ayudar a la Juventus a ganar el Scudetto. Y se convirtió en el primer jugador en anotar más de 50 goles en la Premier League, La Liga y Serie A. Con la selección de Portugal disputó 6 partidos y anotó 11 goles.

Robert Lewandowski: Con el Bayern Munich lo ganó todo. Desde la Bundesliga, la Pokal, la Supercopa de Europa, la Supercopa de Alemania y la Champions League. Por su parte, en la selección de Polonia participó en 10 partidos, registrando 6 goles y 2 asistencias.

Lionel Messi: Busca refrendar su distinción como The Best, terminó la temporada como máximo anotador y asistidor de La Liga con 25 y 21, respectivamente. Messi con el Barcelona no ganó ningún título y al enfundarse la casaca de la ‘albiceleste’ estuvo en 10 encuentros marcando 5 goles entre fechas FIFA y amistosos.

Lucy Bronze: La nacida en Inglaterra y ex jugadora del Manchester City, ganó la Champions League femenina y fue nombrada al equipo ideal de dicho certamen. Probó las mieles del éxito después de ganar la liga y copa francesa con el Olympique de Lyon.

Pernille Harder: La danesa fue la máxima anotadora de la Bundesliga y ganó el título con el Wolfsburgo. Además, se convirtió en la primera jugadora foránea en hacerse acreedora al premio futbolista del año en Alemania.

Wendie Renard: La francesa consiguió el triplete con el Olympique de Lyon, al conseguir la Champions League, la liga y copa de Francia. También, fue nombrada defensora de la temporada en los premios de la UEFA.

Marcelo Bielsa: El estratega argentino, ganó el año pasado la distinción al ‘Fair Play’ y en este año está nominado tras conseguir la clasificación a la Premier League con el Leeds United después de 16 años que no lo conseguían.

Hans-Dieter Flick: El alemán registró los 5 títulos a los que aspira en el año con el Bayern Munich. La Champions League, la Bundesliga, la Pokal, Supercopa de Europa y de Alemania. Consiguió todas estas distinciones en menos de un año al frente del conjunto teutón.

Jurgen Kloop: Logró que el Liverpol ganara su primera Premier League en la historia y rompió una racha de 30 años de los ‘Reds’ sin título de liga. Además, logró un récord en el Liverpool de 99 puntos en toda la temporada 2019-2020.

Emma Hayes: La británica guió al Chelsea a conseguir el título de liga (FA Super League), Community Shield y la Copa de Liga femenil.

Jean-Luc Vasseur: El francés lideró al Olympique de Lyon a conquistar la UEFA Champions League femenil, además de que logró ganar la liga y copa local.

